بعد فيديوهات آخر الليل والتحذير.. "أمن مكة" يُطيح بـ"محطّمي المركبات وسارقيها"

فيما تُجري الشرطة تحقيقًا معهما لمعرفة الملابسات تمهيدًا لإحالتهما للادعاء العام

أطاحت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، بشخصين متهمين بتحطيم زجاج المركبات المتوقفة أمام المنازل في ساعات متأخرة من الليل، مستخدميْن الحجارة لتنفيذ فِعلتهم وسرقة ما بداخلها من أشياء ثمينة بحي الخضراء والمعيصم.

جاء ذلك بعدما تَلَقّت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، عدة بلاغات من سكان حي الخضراء والمعيصم بمكة المكرمة، نتيجة تحطيم مجهولين لزجاج سياراتهم.

وقد تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة تحذيرية خلال الساعات القليلة الماضية، مفادها أن عصابة تُحطّم زجاج المركبات، وتسرق الأشياء الثمينة داخلها؛ وذلك في أحياء المعيصم والخضراء.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة تحطيم أشخاص لزجاج المركبات المتوقفة أمام المنازل في ساعات متأخرة من الليل؛ مستخدمين الحجارة لتنفيذ فعلتهم.

ولا يزال مركز شرطة المعابدة يُجري التحقيقات مع المتهمين بتلك السرقات، وتم إيقافهما لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية وسماع أقوالهما؛ تمهيدًا لإحالتهما لهيئة التحقيق والادعاء العام.