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"متحدث الصحة" يرد على اكتساب المتعافين من كورونا مناعة تحميهم من الإصابة مجدداً

أكد ضرورة الالتزام بالوقاية لحين حسم الأمور العلمية حول الفيروس

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن هناك حالات أصيبت بفيروس كورونا مرة أخرى، وكانت الإصابة الثانية أشد من الأولى، ناصحاً في هذا الصدد الجميع من أصحاء ومتعافين من الإصابة بأن يكونوا دائماً في حالة احتراز والتزام بالإجراءات الوقائية وتقيد لحماية أنفسهم والآخرين.

وأوضح خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا في رده على تساؤلات عن اكتساب المتعافين مناعة ضد الفيروس تحميهم من الإصابة به مرة أخرى، وهل المناعة التي تتكون لديهم تكون كافية لصد الفيروس لمدة طويلة؟ بالقول إن "كل ذلك أمور علمية قيد البحث لنصل إلى النتائج النهائية".

وأشار إلى أنه قبل مراحل لم تظهر حالات متعافية عادت إليها الإصابة مرة أخرى، لكن الآن ظهرت أبحاث ودراسات وتقارير طبية تشير إلى وجود حالات محدودة أصيبت للمرة الثانية بالفيروس بعد إصابتها الأولى بأسابيع وأشهر، وتكون شدتها أقل من المرة الأولى لوجود المناعة، إلا أن حالات نادرة جداً كانت الثانية أشد وأقوى من الأولى.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"متحدث الصحة" يرد على اكتساب المتعافين من كورونا مناعة تحميهم من الإصابة مجدداً
سبق

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن هناك حالات أصيبت بفيروس كورونا مرة أخرى، وكانت الإصابة الثانية أشد من الأولى، ناصحاً في هذا الصدد الجميع من أصحاء ومتعافين من الإصابة بأن يكونوا دائماً في حالة احتراز والتزام بالإجراءات الوقائية وتقيد لحماية أنفسهم والآخرين.

وأوضح خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا في رده على تساؤلات عن اكتساب المتعافين مناعة ضد الفيروس تحميهم من الإصابة به مرة أخرى، وهل المناعة التي تتكون لديهم تكون كافية لصد الفيروس لمدة طويلة؟ بالقول إن "كل ذلك أمور علمية قيد البحث لنصل إلى النتائج النهائية".

وأشار إلى أنه قبل مراحل لم تظهر حالات متعافية عادت إليها الإصابة مرة أخرى، لكن الآن ظهرت أبحاث ودراسات وتقارير طبية تشير إلى وجود حالات محدودة أصيبت للمرة الثانية بالفيروس بعد إصابتها الأولى بأسابيع وأشهر، وتكون شدتها أقل من المرة الأولى لوجود المناعة، إلا أن حالات نادرة جداً كانت الثانية أشد وأقوى من الأولى.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
04:57 PM

"متحدث الصحة" يرد على اكتساب المتعافين من كورونا مناعة تحميهم من الإصابة مجدداً

أكد ضرورة الالتزام بالوقاية لحين حسم الأمور العلمية حول الفيروس

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
6,054

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن هناك حالات أصيبت بفيروس كورونا مرة أخرى، وكانت الإصابة الثانية أشد من الأولى، ناصحاً في هذا الصدد الجميع من أصحاء ومتعافين من الإصابة بأن يكونوا دائماً في حالة احتراز والتزام بالإجراءات الوقائية وتقيد لحماية أنفسهم والآخرين.

وأوضح خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا في رده على تساؤلات عن اكتساب المتعافين مناعة ضد الفيروس تحميهم من الإصابة به مرة أخرى، وهل المناعة التي تتكون لديهم تكون كافية لصد الفيروس لمدة طويلة؟ بالقول إن "كل ذلك أمور علمية قيد البحث لنصل إلى النتائج النهائية".

وأشار إلى أنه قبل مراحل لم تظهر حالات متعافية عادت إليها الإصابة مرة أخرى، لكن الآن ظهرت أبحاث ودراسات وتقارير طبية تشير إلى وجود حالات محدودة أصيبت للمرة الثانية بالفيروس بعد إصابتها الأولى بأسابيع وأشهر، وتكون شدتها أقل من المرة الأولى لوجود المناعة، إلا أن حالات نادرة جداً كانت الثانية أشد وأقوى من الأولى.

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