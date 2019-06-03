الكويت والإمارات تعلنان غداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر السعيد

أعلنت دولتا الإمارات والكويت أن غداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر السعيد.
وكانت قد أعلنت في وقت سابق المحكمة العليا في المملكة أن غداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر السعيد.
أعلنت دولتا الإمارات والكويت أن غداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر السعيد.
وكانت قد أعلنت في وقت سابق المحكمة العليا في المملكة أن غداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر السعيد.
أعلنت دولتا الإمارات والكويت أن غداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر السعيد.
وكانت قد أعلنت في وقت سابق المحكمة العليا في المملكة أن غداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر السعيد.
أعلنت دولتا الإمارات والكويت أن غداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر السعيد.
وكانت قد أعلنت في وقت سابق المحكمة العليا في المملكة أن غداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر السعيد.