"تشارترد" البريطانية تختار معهد الإدارة ضمن الأفضل بالشرق الأوسط في التعلم والتطوير

انعكاسًا للتحول المهم الذي تشهده الموارد البشرية الحكومية في السعودية

اختير معهد الإدارة العامة ضمن قائمة أفضل الجهات على مستوى الشرق الأوسط التي تقدم برامج تعلم وتطوير لمنسوبيها، وذلك ضمن فعاليات التقييم والترشيح السنوية التي تنفذها منظمة "تشارترد" للأفراد والتنمية البريطانية (CIPD)، التي تعد إحدى أهم الجمعيات المهنية المتخصصة بالموارد البشرية على مستوى العالم، والمنظمة لإدارات الموارد البشرية بالشرق الأوسط.



وتم ترشيح واختيار معهد الإدارة العامة ضمن قائمة "أفضل برنامج تعلم وتطوير" بعد تقييم أنشطته في مجال تطوير المورد البشري وتنفيذ البرامج التدريبية لمنسوبيه.



وبهذه المناسبة أوضح مدير إدارة تطوير الموارد البشرية بالمعهد، الأستاذ عبدالرحمن الشعيل؛ أن أبرز عناصر التقييم شملت آليات تحديد الاحتياج التدريبي، واختيار البرامج التدريبية، والربط بين البرامج التدريبية واستراتيجية المنظمة، وتماهي هذه البرامج مع الاتجاهات العالمية، والابتكار في آليات التدريب، والقدرة على قياس العائد من الاستثمار في التدريب، كما تم ترشيح واختيار البرنامج التطويري للمعيدين، والذي يشمل منهجية متكاملة لتطوير المعيدين بالمعهد، تبدأ من الاستقطاب، والتدريب، وتوفير الدعم والمتابعة حتى مغادرة المعيد للابتعاث للحصول على درجة الماجستير في تخصصات نوعية.



وأضاف الشعيل أن المعهد هو الجهة الحكومية السعودية الوحيدة التي تم اختيارها ضمن القائمة، وهذا يدل على التحول الكبير التي تشهده إدارات الموارد البشرية في القطاع الحكومي بالمملكة، ويدل على تميز معهد الإدارة العامة بهذا المجال، كما ويثبت قدرة الجهات الحكومية على إدارة وتطوير الموارد البشرية بشكل احترافي وفق المعايير العالمية.



وقال الشعيل: "هذا الإنجاز تحقق بدعم وتوجيه من مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، الذي وضع تطوير المورد البشري والاستثمار به أولوية استراتيجية، وعمل على توفير البيئة المناسبة للإبداع والتطوير".



وشكر الشعيل جميع الزملاء والزميلات في الموارد البشرية بالمعهد؛ على جهودهم وتفانيهم بالعمل، والذي أوصله لهذا المركز المتقدم من التصنيف الإقليمي.