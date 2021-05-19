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العدوان الإسرائيلي يدمر 3 مساجد في غزة ويلحق الضرر بـ40

"الأوقاف" تضطر إلى إغلاق 42 جامعاً بسبب القصف

أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمّر 3 مساجد بشكل كلي، فيما تعرض 40 مسجداً آخر لأضرار جزئية؛ جراء عدوانه المستمر على قطاع غزة.

وبيّن الناطق باسم الوزارة عادل الهور أن المساجد المدمرة بالكامل هي: العكلوك وقليبوا في محافظة الشمال، وعمر بن الخطاب الواقع في شارع الثلاثيني بمدينة غزة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وبيّن أن الوزارة أغلقت 42 مسجداً بالقطاع بفعل القصف الإسرائيلي في محيطها.

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قطاع غزة

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العدوان الإسرائيلي يدمر 3 مساجد في غزة ويلحق الضرر بـ40
سبق

أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمّر 3 مساجد بشكل كلي، فيما تعرض 40 مسجداً آخر لأضرار جزئية؛ جراء عدوانه المستمر على قطاع غزة.

وبيّن الناطق باسم الوزارة عادل الهور أن المساجد المدمرة بالكامل هي: العكلوك وقليبوا في محافظة الشمال، وعمر بن الخطاب الواقع في شارع الثلاثيني بمدينة غزة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وبيّن أن الوزارة أغلقت 42 مسجداً بالقطاع بفعل القصف الإسرائيلي في محيطها.

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
05:03 PM

العدوان الإسرائيلي يدمر 3 مساجد في غزة ويلحق الضرر بـ40

"الأوقاف" تضطر إلى إغلاق 42 جامعاً بسبب القصف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمّر 3 مساجد بشكل كلي، فيما تعرض 40 مسجداً آخر لأضرار جزئية؛ جراء عدوانه المستمر على قطاع غزة.

وبيّن الناطق باسم الوزارة عادل الهور أن المساجد المدمرة بالكامل هي: العكلوك وقليبوا في محافظة الشمال، وعمر بن الخطاب الواقع في شارع الثلاثيني بمدينة غزة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وبيّن أن الوزارة أغلقت 42 مسجداً بالقطاع بفعل القصف الإسرائيلي في محيطها.

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