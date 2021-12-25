أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 42 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف"، تدمير 20 آلية عسكرية للميليشيات الحوثية وخسائر بشرية بلغت 243 عنصرًا إرهابيًا .
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"التحالف": تدمير 20 آلية عسكرية للميليشيات الحوثية وخسائر بشرية بلغت 243 عنصرًا إرهابيًا
أعلن تنفيذ 42 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال 24 ساعة
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 42 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف"، تدمير 20 آلية عسكرية للميليشيات الحوثية وخسائر بشرية بلغت 243 عنصرًا إرهابيًا .
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"التحالف": تدمير 20 آلية عسكرية للميليشيات الحوثية وخسائر بشرية بلغت 243 عنصرًا إرهابيًاصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-24
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 42 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة.
24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443
04:40 PM
اخر تعديل
25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
12:17 AM
"التحالف": تدمير 20 آلية عسكرية للميليشيات الحوثية وخسائر بشرية بلغت 243 عنصرًا إرهابيًا
أعلن تنفيذ 42 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال 24 ساعة
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 42 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف"، تدمير 20 آلية عسكرية للميليشيات الحوثية وخسائر بشرية بلغت 243 عنصرًا إرهابيًا .
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