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الجامعة السعودية الإلكترونية تتيح الاستفادة من "بلاك بورد" للجامعات الأهلية

ضمن مشروع الرخصة الوطنية الموحدة وبموافقة وزير التعليم

اعتمد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، المبادرة الخاصة بالجامعة السعودية الإلكترونية التي تمنحها حق تزويد رخص برنامج "البلاك بورد" للجامعات الأهلية بالمملكة، وذلك ضمن مشروع الرخصة الوطنية الموحدة لنظام إدارة التعليم.

ونوَّه وزير التعليم إلى الدعم المستمر وغير المحدود الذي يجده قطاع التعليم من القيادة الرشيدة حفظها الله، وتوفير جميع الإمكانات التي تحقق ضمان استمرار الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات دون توقف، مؤكدًا أن تحويل التحديات إلى فرص خلال جائحة كورونا أسهم في توفير حلول وبدائل تعليمية وتنافسية ذات جودة في عمليات التعلم.

وأضاف أن منح الجامعة الإلكترونية حق تزويد رخص برنامج "البلاك بورد" للجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأهلية بالمملكة، يأتي في إطار جهود وزارة التعليم المتواصلة لدعم الابتكار والتحول الرقمي ورفع جاهزية قطاع التعليم العالي لمواجهة الأزمات، مشيدًا بقدرة المنظومة التعليمية الجامعية التقنية خلال الجائحة، وتعزيز الشراكة المجتمعية لنشر ثقافة التعليم الإلكتروني عبر المنصات المتخصصة.

من جهتها أوضحت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي، أن منح الجامعة الحق في تزويد رخص برنامج "البلاك بورد" للجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأهلية بالمملكة، يعد خطوة مهمة لدعم التحول الرقمي في قطاع التعليم، وتعزيز موقع المملكة في التنافسية العالمية، مبينةً أن المبادرة لا تخل بأي عقود حالية سارية بين الجامعات الأهلية وشركة "بلاك بورد"؛ حيث ستكون الإجراءات وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات الرسمية، متطلعةً إلى أن يتكلل التعاون والتكامل مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأهلية بالمملكة بالاستفادة المثلى من الموارد المتاحة لتحقيق المزيد من التقدم في التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني، بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030.

يذكر أن الجامعة السعودية الإلكترونية ستوفر استخدامًا تجريبيًا للبرنامج للجامعات الأهلية؛ ليتسنى للجامعات المستفيدة التعرف على النظام بشكل أفضل، كما ستقوم بتقديم ورش عمل وتدريب للتعريف بالنظام ومميزاته؛ حيث يتيح النظام وضع المحتوى التعليمي والتفاعل بين الطلبة والمعلمين، من خلال الفصول الافتراضية والحلقات النقاشية، كما يوفر آليات سهلة لإرسال وتصحيح الواجبات والاختبارات.

الجامعة السعودية الإلكترونية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجامعة السعودية الإلكترونية تتيح الاستفادة من "بلاك بورد" للجامعات الأهلية
سبق

اعتمد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، المبادرة الخاصة بالجامعة السعودية الإلكترونية التي تمنحها حق تزويد رخص برنامج "البلاك بورد" للجامعات الأهلية بالمملكة، وذلك ضمن مشروع الرخصة الوطنية الموحدة لنظام إدارة التعليم.

ونوَّه وزير التعليم إلى الدعم المستمر وغير المحدود الذي يجده قطاع التعليم من القيادة الرشيدة حفظها الله، وتوفير جميع الإمكانات التي تحقق ضمان استمرار الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات دون توقف، مؤكدًا أن تحويل التحديات إلى فرص خلال جائحة كورونا أسهم في توفير حلول وبدائل تعليمية وتنافسية ذات جودة في عمليات التعلم.

وأضاف أن منح الجامعة الإلكترونية حق تزويد رخص برنامج "البلاك بورد" للجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأهلية بالمملكة، يأتي في إطار جهود وزارة التعليم المتواصلة لدعم الابتكار والتحول الرقمي ورفع جاهزية قطاع التعليم العالي لمواجهة الأزمات، مشيدًا بقدرة المنظومة التعليمية الجامعية التقنية خلال الجائحة، وتعزيز الشراكة المجتمعية لنشر ثقافة التعليم الإلكتروني عبر المنصات المتخصصة.

من جهتها أوضحت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي، أن منح الجامعة الحق في تزويد رخص برنامج "البلاك بورد" للجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأهلية بالمملكة، يعد خطوة مهمة لدعم التحول الرقمي في قطاع التعليم، وتعزيز موقع المملكة في التنافسية العالمية، مبينةً أن المبادرة لا تخل بأي عقود حالية سارية بين الجامعات الأهلية وشركة "بلاك بورد"؛ حيث ستكون الإجراءات وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات الرسمية، متطلعةً إلى أن يتكلل التعاون والتكامل مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأهلية بالمملكة بالاستفادة المثلى من الموارد المتاحة لتحقيق المزيد من التقدم في التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني، بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030.

يذكر أن الجامعة السعودية الإلكترونية ستوفر استخدامًا تجريبيًا للبرنامج للجامعات الأهلية؛ ليتسنى للجامعات المستفيدة التعرف على النظام بشكل أفضل، كما ستقوم بتقديم ورش عمل وتدريب للتعريف بالنظام ومميزاته؛ حيث يتيح النظام وضع المحتوى التعليمي والتفاعل بين الطلبة والمعلمين، من خلال الفصول الافتراضية والحلقات النقاشية، كما يوفر آليات سهلة لإرسال وتصحيح الواجبات والاختبارات.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
05:07 PM
اخر تعديل
05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
05:45 PM

الجامعة السعودية الإلكترونية تتيح الاستفادة من "بلاك بورد" للجامعات الأهلية

ضمن مشروع الرخصة الوطنية الموحدة وبموافقة وزير التعليم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اعتمد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، المبادرة الخاصة بالجامعة السعودية الإلكترونية التي تمنحها حق تزويد رخص برنامج "البلاك بورد" للجامعات الأهلية بالمملكة، وذلك ضمن مشروع الرخصة الوطنية الموحدة لنظام إدارة التعليم.

ونوَّه وزير التعليم إلى الدعم المستمر وغير المحدود الذي يجده قطاع التعليم من القيادة الرشيدة حفظها الله، وتوفير جميع الإمكانات التي تحقق ضمان استمرار الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات دون توقف، مؤكدًا أن تحويل التحديات إلى فرص خلال جائحة كورونا أسهم في توفير حلول وبدائل تعليمية وتنافسية ذات جودة في عمليات التعلم.

وأضاف أن منح الجامعة الإلكترونية حق تزويد رخص برنامج "البلاك بورد" للجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأهلية بالمملكة، يأتي في إطار جهود وزارة التعليم المتواصلة لدعم الابتكار والتحول الرقمي ورفع جاهزية قطاع التعليم العالي لمواجهة الأزمات، مشيدًا بقدرة المنظومة التعليمية الجامعية التقنية خلال الجائحة، وتعزيز الشراكة المجتمعية لنشر ثقافة التعليم الإلكتروني عبر المنصات المتخصصة.

من جهتها أوضحت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي، أن منح الجامعة الحق في تزويد رخص برنامج "البلاك بورد" للجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأهلية بالمملكة، يعد خطوة مهمة لدعم التحول الرقمي في قطاع التعليم، وتعزيز موقع المملكة في التنافسية العالمية، مبينةً أن المبادرة لا تخل بأي عقود حالية سارية بين الجامعات الأهلية وشركة "بلاك بورد"؛ حيث ستكون الإجراءات وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات الرسمية، متطلعةً إلى أن يتكلل التعاون والتكامل مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأهلية بالمملكة بالاستفادة المثلى من الموارد المتاحة لتحقيق المزيد من التقدم في التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني، بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030.

يذكر أن الجامعة السعودية الإلكترونية ستوفر استخدامًا تجريبيًا للبرنامج للجامعات الأهلية؛ ليتسنى للجامعات المستفيدة التعرف على النظام بشكل أفضل، كما ستقوم بتقديم ورش عمل وتدريب للتعريف بالنظام ومميزاته؛ حيث يتيح النظام وضع المحتوى التعليمي والتفاعل بين الطلبة والمعلمين، من خلال الفصول الافتراضية والحلقات النقاشية، كما يوفر آليات سهلة لإرسال وتصحيح الواجبات والاختبارات.

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