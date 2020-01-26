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"التحالف" يقصف مستودعًا ومعسكرًا سريًّا للميليشيات ويصرع 80 حوثيًّا

غارات أصابت منهم أعدادًا أخرى كان مخططًا لها تعزيز جبهاتهم في صعدة

أجهز طيران التحالف على 80 عنصرًا من عناصر الميليشيات الحوثية الإيرانية؛ وذلك في معسكر سري في مدينة ذمار وسط اليمن.

وأفادت مصادر المعلومات بأن المعسكر التدريبي كان يضم أكثر من 300 فرد جلبتهم الميليشيات من مناطق مختلفة ستعزز بهم جبهات محافظة صعدة.

وأصيب في القصف الذي نفذته طائرات التحالف أعداد أخرى من عناصر الميليشيات في المعسكر الذي فتحته الميليشيات في ضوران انس بمنطقة قاع الحقل.

ونفّذ طيران التحالف عددًا من الغارات على معسكر تدريبي في ذمار، نتج عنها مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات في المعسكر؛ إضافة إلى تفجير مستودع سلاح تستخدمه الميليشيات للتدريب بالذخيرة الحية.

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"التحالف" يقصف مستودعًا ومعسكرًا سريًّا للميليشيات ويصرع 80 حوثيًّا
سبق

أجهز طيران التحالف على 80 عنصرًا من عناصر الميليشيات الحوثية الإيرانية؛ وذلك في معسكر سري في مدينة ذمار وسط اليمن.

وأفادت مصادر المعلومات بأن المعسكر التدريبي كان يضم أكثر من 300 فرد جلبتهم الميليشيات من مناطق مختلفة ستعزز بهم جبهات محافظة صعدة.

وأصيب في القصف الذي نفذته طائرات التحالف أعداد أخرى من عناصر الميليشيات في المعسكر الذي فتحته الميليشيات في ضوران انس بمنطقة قاع الحقل.

ونفّذ طيران التحالف عددًا من الغارات على معسكر تدريبي في ذمار، نتج عنها مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات في المعسكر؛ إضافة إلى تفجير مستودع سلاح تستخدمه الميليشيات للتدريب بالذخيرة الحية.

26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
11:48 AM

"التحالف" يقصف مستودعًا ومعسكرًا سريًّا للميليشيات ويصرع 80 حوثيًّا

غارات أصابت منهم أعدادًا أخرى كان مخططًا لها تعزيز جبهاتهم في صعدة

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عبدالله البارقي - الرياض
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أجهز طيران التحالف على 80 عنصرًا من عناصر الميليشيات الحوثية الإيرانية؛ وذلك في معسكر سري في مدينة ذمار وسط اليمن.

وأفادت مصادر المعلومات بأن المعسكر التدريبي كان يضم أكثر من 300 فرد جلبتهم الميليشيات من مناطق مختلفة ستعزز بهم جبهات محافظة صعدة.

وأصيب في القصف الذي نفذته طائرات التحالف أعداد أخرى من عناصر الميليشيات في المعسكر الذي فتحته الميليشيات في ضوران انس بمنطقة قاع الحقل.

ونفّذ طيران التحالف عددًا من الغارات على معسكر تدريبي في ذمار، نتج عنها مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات في المعسكر؛ إضافة إلى تفجير مستودع سلاح تستخدمه الميليشيات للتدريب بالذخيرة الحية.

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