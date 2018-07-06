وزير الحرس الوطني يقدم واجب العزاء لأبناء المقدم "شاعي البقمي"

أشاد بجهود وأعمال الفقيد التي جعلته أحد رموز الوزارة منذ تأسيسها

تلقى ابن أقدم ضابط بالحرس الوطني "عبدالله بن شاعي البقمي"، اتصال عزاء ومواساة في وفاة والده، من وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، في بادرة غير مستغربة من ولاة الأمر وكبار المسؤولين.

وفي التفاصيل، قال وزير الحرس الوطني في اتصاله: "تلقينا نبأ وفاة والدكم المقدم شاعي بن مفلح البقمي -يرحمه الله - ونحن إذ نواسيكم في مصابكم الجلل، نسأل المولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان، إنَّا لله وإنا إليه راجعون".



وأشاد الأمير خالد، بجميل أخلاق الفقيد وتفانيه في عمله لخدمة الدين والمليك والوطن، بالإضافة إلى الأعمال الجليلة التي قدمها الفقيد بكل إخلاص في وزارة الحرس الوطني منذ تأسيسها وحتى إحالته للتقاعد بعد أن بلغت خدمته أكثر من خمسة وثلاثين عامًا.

وأشار وزير الحرس الوطني إلى أن "الفقيد" يعد أحد رموز الحرس الوطني الذين عملوا لخدمة الدين والوطن بقيادة الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يرحمه الله -.



ومن ناحية أخرى، رفع أبناء الفقيد أسمى آيات الشكر والعرفان إلى وزير الحرس الوطني، وإلى كل من واساهم في مصابهم، سواء بالحضور أم الاتصال، داعين الله ألا يُري أحدًا مكروهًا، وأن يجزي لهم المثوبة وأن يغفر لفقيدهم.