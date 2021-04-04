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هجوم الـ4 ساعات.. متمردون يقتلون 22 رجل شرطة من وحدة النخبة الهندية

فقدان 18 فرد أمن خلال الاعتداء

أفاد مسؤولان في الشرطة اليوم (الأحد)، بأن 22 من رجال الشرطة قتلوا في وسط الهند، وفقد 18 في واحدة من أعنف الهجمات، التي شنها متمردون ماويون على قوات الأمن في الأشهر الأخيرة.

وبين أوم براكاش بال، وهو مسؤول كبير في الشرطة، أن أفراد الأمن من وحدة النخبة "كوبرا" التابعة لقوة الشرطة الاحتياطية المركزية، وحرس الاحتياط، وقوة المهام الخاصة تعرضوا لهجوم أمس في ولاية تشهاتيسجاره، التي تهيمن عليها القبائل خلال عملية لمكافحة التمرد، وفقاً لـ"رويترز".

أضاف "بال" أن رجال الشرطة قتلوا في إطلاق نار استمر أربع ساعات في منطقة سوكما الحدودية، على بعد 540 كيلومترًا جنوبي رايبور عاصمة الولاية.


وأشار إلى أن عمليات التمشيط مستمرة للعثور على 18 من رجال الشرطة المفقودين.

...................

فقدان 18 فرد أمن خلال الاعتداء

هجوم الـ4 ساعات.. متمردون يقتلون 5 رجال شرطة من وحدة النخبة الهندية

أفاد مسؤولان في الشرطة اليوم (الأحد)، بأن خمسة من رجال الشرطة قتلوا في وسط الهند، وفقد 18 في واحدة من أعنف الهجمات، التي شنها متمردون ماويون على قوات الأمن في الأشهر الأخيرة.

وبين أوم براكاش بال، وهو مسؤول كبير في الشرطة، أن أفراد الأمن من وحدة النخبة "كوبرا" التابعة لقوة الشرطة الاحتياطية المركزية، وحرس الاحتياط، وقوة المهام الخاصة تعرضوا لهجوم أمس في ولاية تشهاتيسجاره، التي تهيمن عليها القبائل خلال عملية لمكافحة التمرد، وفقاً لـ"رويترز".

أضاف "بال" أن رجال الشرطة قتلوا في إطلاق نار استمر أربع ساعات في منطقة سوكما الحدودية، على بعد 540 كيلومترًا جنوبي رايبور عاصمة الولاية.

وأشار إلى أن عمليات التمشيط مستمرة للعثور على 18 من رجال الشرطة المفقودين.

وشن الماويون، المعروفون أيضًا باسم الناكسال، تمردًا مسلحًا ضد الحكومة لعقود، ويعتبر زعماء الجماعة اليسارية المتشددة أنهم يقاتلون نيابة عن أفقر الناس الذين لم يستفدوا من طفرة اقتصادية طويلة في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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هجوم الـ4 ساعات.. متمردون يقتلون 22 رجل شرطة من وحدة النخبة الهندية
سبق

أفاد مسؤولان في الشرطة اليوم (الأحد)، بأن 22 من رجال الشرطة قتلوا في وسط الهند، وفقد 18 في واحدة من أعنف الهجمات، التي شنها متمردون ماويون على قوات الأمن في الأشهر الأخيرة.

وبين أوم براكاش بال، وهو مسؤول كبير في الشرطة، أن أفراد الأمن من وحدة النخبة "كوبرا" التابعة لقوة الشرطة الاحتياطية المركزية، وحرس الاحتياط، وقوة المهام الخاصة تعرضوا لهجوم أمس في ولاية تشهاتيسجاره، التي تهيمن عليها القبائل خلال عملية لمكافحة التمرد، وفقاً لـ"رويترز".

أضاف "بال" أن رجال الشرطة قتلوا في إطلاق نار استمر أربع ساعات في منطقة سوكما الحدودية، على بعد 540 كيلومترًا جنوبي رايبور عاصمة الولاية.


وأشار إلى أن عمليات التمشيط مستمرة للعثور على 18 من رجال الشرطة المفقودين.

...................

فقدان 18 فرد أمن خلال الاعتداء

هجوم الـ4 ساعات.. متمردون يقتلون 5 رجال شرطة من وحدة النخبة الهندية

أفاد مسؤولان في الشرطة اليوم (الأحد)، بأن خمسة من رجال الشرطة قتلوا في وسط الهند، وفقد 18 في واحدة من أعنف الهجمات، التي شنها متمردون ماويون على قوات الأمن في الأشهر الأخيرة.

وبين أوم براكاش بال، وهو مسؤول كبير في الشرطة، أن أفراد الأمن من وحدة النخبة "كوبرا" التابعة لقوة الشرطة الاحتياطية المركزية، وحرس الاحتياط، وقوة المهام الخاصة تعرضوا لهجوم أمس في ولاية تشهاتيسجاره، التي تهيمن عليها القبائل خلال عملية لمكافحة التمرد، وفقاً لـ"رويترز".

أضاف "بال" أن رجال الشرطة قتلوا في إطلاق نار استمر أربع ساعات في منطقة سوكما الحدودية، على بعد 540 كيلومترًا جنوبي رايبور عاصمة الولاية.

وأشار إلى أن عمليات التمشيط مستمرة للعثور على 18 من رجال الشرطة المفقودين.

وشن الماويون، المعروفون أيضًا باسم الناكسال، تمردًا مسلحًا ضد الحكومة لعقود، ويعتبر زعماء الجماعة اليسارية المتشددة أنهم يقاتلون نيابة عن أفقر الناس الذين لم يستفدوا من طفرة اقتصادية طويلة في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
02:57 PM

هجوم الـ4 ساعات.. متمردون يقتلون 22 رجل شرطة من وحدة النخبة الهندية

فقدان 18 فرد أمن خلال الاعتداء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد مسؤولان في الشرطة اليوم (الأحد)، بأن 22 من رجال الشرطة قتلوا في وسط الهند، وفقد 18 في واحدة من أعنف الهجمات، التي شنها متمردون ماويون على قوات الأمن في الأشهر الأخيرة.

وبين أوم براكاش بال، وهو مسؤول كبير في الشرطة، أن أفراد الأمن من وحدة النخبة "كوبرا" التابعة لقوة الشرطة الاحتياطية المركزية، وحرس الاحتياط، وقوة المهام الخاصة تعرضوا لهجوم أمس في ولاية تشهاتيسجاره، التي تهيمن عليها القبائل خلال عملية لمكافحة التمرد، وفقاً لـ"رويترز".

أضاف "بال" أن رجال الشرطة قتلوا في إطلاق نار استمر أربع ساعات في منطقة سوكما الحدودية، على بعد 540 كيلومترًا جنوبي رايبور عاصمة الولاية.


وأشار إلى أن عمليات التمشيط مستمرة للعثور على 18 من رجال الشرطة المفقودين.

...................

فقدان 18 فرد أمن خلال الاعتداء

هجوم الـ4 ساعات.. متمردون يقتلون 5 رجال شرطة من وحدة النخبة الهندية

أفاد مسؤولان في الشرطة اليوم (الأحد)، بأن خمسة من رجال الشرطة قتلوا في وسط الهند، وفقد 18 في واحدة من أعنف الهجمات، التي شنها متمردون ماويون على قوات الأمن في الأشهر الأخيرة.

وبين أوم براكاش بال، وهو مسؤول كبير في الشرطة، أن أفراد الأمن من وحدة النخبة "كوبرا" التابعة لقوة الشرطة الاحتياطية المركزية، وحرس الاحتياط، وقوة المهام الخاصة تعرضوا لهجوم أمس في ولاية تشهاتيسجاره، التي تهيمن عليها القبائل خلال عملية لمكافحة التمرد، وفقاً لـ"رويترز".

أضاف "بال" أن رجال الشرطة قتلوا في إطلاق نار استمر أربع ساعات في منطقة سوكما الحدودية، على بعد 540 كيلومترًا جنوبي رايبور عاصمة الولاية.

وأشار إلى أن عمليات التمشيط مستمرة للعثور على 18 من رجال الشرطة المفقودين.

وشن الماويون، المعروفون أيضًا باسم الناكسال، تمردًا مسلحًا ضد الحكومة لعقود، ويعتبر زعماء الجماعة اليسارية المتشددة أنهم يقاتلون نيابة عن أفقر الناس الذين لم يستفدوا من طفرة اقتصادية طويلة في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

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