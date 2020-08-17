الأربعاء.. جامعة "المؤسس" تطلق الملتقى الافتراضي "عودة نفسية آمنة في ظل التحديات الراهنة"

يُعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات السعودية بمشاركة 17 مختصًا

تطلق جامعة الملك عبدالعزيز بعد غد الأربعاء، الملتقى الافتراضي "عودة نفسية آمنة في ظل التحديات الراهنة"، برعاية رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي.

ويستهدف الملتقى المؤسسات التعليمية ومراكز الإرشاد الجامعي والمختصين في المجال النفسي والطلبة من الجامعات السعودية، ويستمر لمدة يومين.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، أن الملتقى الذي يُعَد الأول من نوعه على مستوى الجامعات السعودية؛ يأتي بتوجيه من رئيس الجامعة، ويهدف إلى التوعية بأهم التحديثات والمشكلات النفسية والأكاديمية التي تواجه المؤسسات والأسر والطلبة للتعايش مع الظروف الراهنة وتأثيرها على الجانب النفسي والأكاديمي.

ويناقش الملتقى ثلاثة محاور رئيسية وهي: دور المؤسسات التعليمية، ودور الأسرة، ودور الطلبة، بمشاركة 17 مختصًّا من جهات حكومية وتعليمية.

وبيّن "القحطاني" أن الملتقى يشمل 6 جلسات على مدار يومين؛ ففي اليوم الأول تُعقد الجلسة الأولى بعنوان "دور المؤسسات التعليمية والحكومية لتهيئة الطلبة للاستعداد للعام الدراسي الجديد"، والجلسة الثانية بعنوان "مبادرات مراكز الإرشاد لدعم الطلبة قبل وبعد بداية العام الدراسي".

وأضاف "القحطاني" أن اليوم الثاني للملتقى يشهد ثلاث جلسات: الأولى بعنوان "دور الأسرة في تهيئة الأبناء في ظل الأوضاع الراهنة"، والجلسة الثانية بعنوان "التطمين النفسي للطلبة في مرحلة التعايش مع الواقع"، والجلسة الثالثة والأخيرة بعنوان "دور الأقسام العلمية والعاملين مع الطلبة".

ودعا عميد شؤون الطلاب المهتمين والمختصين والطلاب والطالبات إلى المشاركة والاستفادة من الجلسات والتسجيل والدخول المباشر عبر الروابط التالية:

رابط جلسات اليوم الأول:

‏https://zoom.us/webinar/register/WN_WvynWbzAT06lG5edqGWTKQ

رابط جلسات اليوم الثاني:

‏https://zoom.us/webinar/register/WN_weeeR_nAR5OK-7zUVth03Q