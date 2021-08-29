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احترازات وتفقد ميداني.. انسيابية في عودة "طلاب نجران" إلى مدارسهم

المتوسطة والثانوية "حضورياً" والابتدائية ورياض الأطفال "منصات"

استقبلت مدارس منطقة نجران، صباح اليوم، طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية المحصنين، مع أول أيام العام الدراسي الجديد 1443هـ، عبر العودة الحضورية، ومن خلال منصة "مدرستي" للمرحلة الابتدائية، ومنصة "روضتي" لرياض الأطفال، وسط التقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية.

وشهد انضمام الطلاب والطالبات في مدارس منطقة نجران ومحافظاتها ومراكزها والمقار التعليمية، انسيابية واستعداداً إنشائياً وتقنياً وفنياً في المجتمع التعليمي، مع التأكّد من تلقي الطلبة والطالبات التطعيم ضد الفيروس، والالتزام بلبس الكمامات والتباعد الجسدي، والمرور على أجهزة الفرز البصري.

وشهدت الحركة المرورية انسيابية تامة منذ ساعات الصباح الأولى، لتسهيل حركة السير على الطرق الرئيسة والميادين والتقاطعات في مدينة نجران والمحافظات، ورفع مستوى السلامة المرورية.

ووقف مدير تعليم نجران فهد بن صالح عقالا، والقيادات التعليمية ميدانياً، على تجهيزات المدارس لاستقبال الطلاب في أول يوم دراسي، واطلعوا على الإجراءات الاحترازية وتوفر المعقمات والكمامات الطبية، والتقيد بالتباعد الجسدي عبر توزيع مقاعد الدراسة داخل الصف الواحد، وتحديد المسارات والممرات الآمنة داخل المدارس والمجمعات التعليمية، إلى جانب الإشراف على سير العملية التعليمية ضمن بيئة مدرسية صحية وآمنة.

وأكّد "عقالا"؛ في حديثه لـ"واس"، أن إدارة التعليم هيّأت الإمكانات كافة لانتظام الدراسة، ومضي المسيرة التعليمية، من خلال استكمال تأهيل وصيانة المباني المدرسية، وتوفير أدوات النظافة والتعقيم، إضافة إلى توفير جميع التجهيزات المدرسية المناسبة، ووسائل الأمن والسلامة، والمستلزمات التقنية وصيانة أجهزة الحاسب الآلي للهيئات الإدارية والتعليمية، ومعامل الحاسب الآلي، وشبكات الإنترنت، في مدارس البنين والبنات، لتحقيق انطلاقة مميزة للعام الدراسي الجديد، وبما يكفل استقرار المجتمع المدرسي، وسير العملية التعليمية بيسر وسهولة.

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احترازات وتفقد ميداني.. انسيابية في عودة "طلاب نجران" إلى مدارسهم
سبق

استقبلت مدارس منطقة نجران، صباح اليوم، طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية المحصنين، مع أول أيام العام الدراسي الجديد 1443هـ، عبر العودة الحضورية، ومن خلال منصة "مدرستي" للمرحلة الابتدائية، ومنصة "روضتي" لرياض الأطفال، وسط التقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية.

وشهد انضمام الطلاب والطالبات في مدارس منطقة نجران ومحافظاتها ومراكزها والمقار التعليمية، انسيابية واستعداداً إنشائياً وتقنياً وفنياً في المجتمع التعليمي، مع التأكّد من تلقي الطلبة والطالبات التطعيم ضد الفيروس، والالتزام بلبس الكمامات والتباعد الجسدي، والمرور على أجهزة الفرز البصري.

وشهدت الحركة المرورية انسيابية تامة منذ ساعات الصباح الأولى، لتسهيل حركة السير على الطرق الرئيسة والميادين والتقاطعات في مدينة نجران والمحافظات، ورفع مستوى السلامة المرورية.

ووقف مدير تعليم نجران فهد بن صالح عقالا، والقيادات التعليمية ميدانياً، على تجهيزات المدارس لاستقبال الطلاب في أول يوم دراسي، واطلعوا على الإجراءات الاحترازية وتوفر المعقمات والكمامات الطبية، والتقيد بالتباعد الجسدي عبر توزيع مقاعد الدراسة داخل الصف الواحد، وتحديد المسارات والممرات الآمنة داخل المدارس والمجمعات التعليمية، إلى جانب الإشراف على سير العملية التعليمية ضمن بيئة مدرسية صحية وآمنة.

وأكّد "عقالا"؛ في حديثه لـ"واس"، أن إدارة التعليم هيّأت الإمكانات كافة لانتظام الدراسة، ومضي المسيرة التعليمية، من خلال استكمال تأهيل وصيانة المباني المدرسية، وتوفير أدوات النظافة والتعقيم، إضافة إلى توفير جميع التجهيزات المدرسية المناسبة، ووسائل الأمن والسلامة، والمستلزمات التقنية وصيانة أجهزة الحاسب الآلي للهيئات الإدارية والتعليمية، ومعامل الحاسب الآلي، وشبكات الإنترنت، في مدارس البنين والبنات، لتحقيق انطلاقة مميزة للعام الدراسي الجديد، وبما يكفل استقرار المجتمع المدرسي، وسير العملية التعليمية بيسر وسهولة.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
12:19 PM

احترازات وتفقد ميداني.. انسيابية في عودة "طلاب نجران" إلى مدارسهم

المتوسطة والثانوية "حضورياً" والابتدائية ورياض الأطفال "منصات"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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استقبلت مدارس منطقة نجران، صباح اليوم، طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية المحصنين، مع أول أيام العام الدراسي الجديد 1443هـ، عبر العودة الحضورية، ومن خلال منصة "مدرستي" للمرحلة الابتدائية، ومنصة "روضتي" لرياض الأطفال، وسط التقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية.

وشهد انضمام الطلاب والطالبات في مدارس منطقة نجران ومحافظاتها ومراكزها والمقار التعليمية، انسيابية واستعداداً إنشائياً وتقنياً وفنياً في المجتمع التعليمي، مع التأكّد من تلقي الطلبة والطالبات التطعيم ضد الفيروس، والالتزام بلبس الكمامات والتباعد الجسدي، والمرور على أجهزة الفرز البصري.

وشهدت الحركة المرورية انسيابية تامة منذ ساعات الصباح الأولى، لتسهيل حركة السير على الطرق الرئيسة والميادين والتقاطعات في مدينة نجران والمحافظات، ورفع مستوى السلامة المرورية.

ووقف مدير تعليم نجران فهد بن صالح عقالا، والقيادات التعليمية ميدانياً، على تجهيزات المدارس لاستقبال الطلاب في أول يوم دراسي، واطلعوا على الإجراءات الاحترازية وتوفر المعقمات والكمامات الطبية، والتقيد بالتباعد الجسدي عبر توزيع مقاعد الدراسة داخل الصف الواحد، وتحديد المسارات والممرات الآمنة داخل المدارس والمجمعات التعليمية، إلى جانب الإشراف على سير العملية التعليمية ضمن بيئة مدرسية صحية وآمنة.

وأكّد "عقالا"؛ في حديثه لـ"واس"، أن إدارة التعليم هيّأت الإمكانات كافة لانتظام الدراسة، ومضي المسيرة التعليمية، من خلال استكمال تأهيل وصيانة المباني المدرسية، وتوفير أدوات النظافة والتعقيم، إضافة إلى توفير جميع التجهيزات المدرسية المناسبة، ووسائل الأمن والسلامة، والمستلزمات التقنية وصيانة أجهزة الحاسب الآلي للهيئات الإدارية والتعليمية، ومعامل الحاسب الآلي، وشبكات الإنترنت، في مدارس البنين والبنات، لتحقيق انطلاقة مميزة للعام الدراسي الجديد، وبما يكفل استقرار المجتمع المدرسي، وسير العملية التعليمية بيسر وسهولة.

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