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"غلطة سراي" يطلب من "الهلال" 10 ملايين يورو لهذا اللاعب

كشفت تقارير صحفية تركية أن إدارة نادي غلطة سراي قد حددت سعر 10 ملايين يورو لبيع الدولي المغربي يونس بلهندة لأي ناد يريده، موضحة أن الأقرب له هو نادي الهلال.

وقالت الصحيفة إن إدارة النادي التركي تسعى لبيع اللاعب لأجل الحصول على أموال كثيرة تمكّنها من تدعيم صفوف الفريق بلاعبين بارزين للموسم القادم.

الجدير بالذكر أن اللاعب كان قد ارتبط اسمه كثيرًا بنادي الاتحاد في الميركاتو الشتوي الماضي قبل أن يرفض اللاعب الرحيل عن ناديه، لكن في الميركاتو الحالي ارتبط اسمه بالهلال لخلافة البرازيلي كارلوس إدواردو.

وكانت تغريدة لوكيل اللاعب ردًّا على أنباء انتقاله للهلال؛ قد حظيت بتداول واسع بعد أن نفى تلك الأنباء التي تحدثت عن اتفاق الهلال مع غلطة سراي على بيع اللاعب نظير مبلغ 9 ملايين يورو.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"غلطة سراي" يطلب من "الهلال" 10 ملايين يورو لهذا اللاعب
سبق

كشفت تقارير صحفية تركية أن إدارة نادي غلطة سراي قد حددت سعر 10 ملايين يورو لبيع الدولي المغربي يونس بلهندة لأي ناد يريده، موضحة أن الأقرب له هو نادي الهلال.

وقالت الصحيفة إن إدارة النادي التركي تسعى لبيع اللاعب لأجل الحصول على أموال كثيرة تمكّنها من تدعيم صفوف الفريق بلاعبين بارزين للموسم القادم.

الجدير بالذكر أن اللاعب كان قد ارتبط اسمه كثيرًا بنادي الاتحاد في الميركاتو الشتوي الماضي قبل أن يرفض اللاعب الرحيل عن ناديه، لكن في الميركاتو الحالي ارتبط اسمه بالهلال لخلافة البرازيلي كارلوس إدواردو.

وكانت تغريدة لوكيل اللاعب ردًّا على أنباء انتقاله للهلال؛ قد حظيت بتداول واسع بعد أن نفى تلك الأنباء التي تحدثت عن اتفاق الهلال مع غلطة سراي على بيع اللاعب نظير مبلغ 9 ملايين يورو.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
08:18 PM

"غلطة سراي" يطلب من "الهلال" 10 ملايين يورو لهذا اللاعب

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محمد السيّد - الرياض
3
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كشفت تقارير صحفية تركية أن إدارة نادي غلطة سراي قد حددت سعر 10 ملايين يورو لبيع الدولي المغربي يونس بلهندة لأي ناد يريده، موضحة أن الأقرب له هو نادي الهلال.

وقالت الصحيفة إن إدارة النادي التركي تسعى لبيع اللاعب لأجل الحصول على أموال كثيرة تمكّنها من تدعيم صفوف الفريق بلاعبين بارزين للموسم القادم.

الجدير بالذكر أن اللاعب كان قد ارتبط اسمه كثيرًا بنادي الاتحاد في الميركاتو الشتوي الماضي قبل أن يرفض اللاعب الرحيل عن ناديه، لكن في الميركاتو الحالي ارتبط اسمه بالهلال لخلافة البرازيلي كارلوس إدواردو.

وكانت تغريدة لوكيل اللاعب ردًّا على أنباء انتقاله للهلال؛ قد حظيت بتداول واسع بعد أن نفى تلك الأنباء التي تحدثت عن اتفاق الهلال مع غلطة سراي على بيع اللاعب نظير مبلغ 9 ملايين يورو.

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