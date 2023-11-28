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"واتساب" تعلن عن وصول أحدث خدماتها لـ40 مليون مستخدم جدد

أعلنت منصة التراسل الفوري المشفر، عن وصول أحدث خدماتها الثورية إلى أكثر من 40 مليون مستخدم جدد.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن "واتساب" حصلت على الموافقة التنظيمية من السلطات الهندية لاستخدام تقنية "واتساب باي" للدفع الذكي لأكثر من 40 مليون مستخدم في الهند.

وتستند تقنية "واتساب باي" الجديدة على نظام واجهة المدفوعات المحددة، التي يستخدمها نحو 20 مليون مستخدم في الهند بصورة تجريبية.

ورغم الرقم الكبير؛ فإنه لا يشكل الآن إلا نسبة 8% من قاعدة مستخدمي "واتساب" البالغ عددهم 500 مليون مستخدم في الهند.

وستنافس بتلك الطريقة خدمةَ "واتساب" للدفع الذكي مع خدمات المدفوعات الرقمية الأخرى مثل "جوجل باي" أو "فون بي" أو "باي تي إم".

يُذكر أنه سبق أن أطلقت "واتساب" خدمة المدفوعات الرقمية في البرازيل، ثاني أكبر أسواقها في العالم.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"واتساب" تعلن عن وصول أحدث خدماتها لـ40 مليون مستخدم جدد
سبق

أعلنت منصة التراسل الفوري المشفر، عن وصول أحدث خدماتها الثورية إلى أكثر من 40 مليون مستخدم جدد.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن "واتساب" حصلت على الموافقة التنظيمية من السلطات الهندية لاستخدام تقنية "واتساب باي" للدفع الذكي لأكثر من 40 مليون مستخدم في الهند.

وتستند تقنية "واتساب باي" الجديدة على نظام واجهة المدفوعات المحددة، التي يستخدمها نحو 20 مليون مستخدم في الهند بصورة تجريبية.

ورغم الرقم الكبير؛ فإنه لا يشكل الآن إلا نسبة 8% من قاعدة مستخدمي "واتساب" البالغ عددهم 500 مليون مستخدم في الهند.

وستنافس بتلك الطريقة خدمةَ "واتساب" للدفع الذكي مع خدمات المدفوعات الرقمية الأخرى مثل "جوجل باي" أو "فون بي" أو "باي تي إم".

يُذكر أنه سبق أن أطلقت "واتساب" خدمة المدفوعات الرقمية في البرازيل، ثاني أكبر أسواقها في العالم.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
10:00 AM

"واتساب" تعلن عن وصول أحدث خدماتها لـ40 مليون مستخدم جدد

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أعلنت منصة التراسل الفوري المشفر، عن وصول أحدث خدماتها الثورية إلى أكثر من 40 مليون مستخدم جدد.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن "واتساب" حصلت على الموافقة التنظيمية من السلطات الهندية لاستخدام تقنية "واتساب باي" للدفع الذكي لأكثر من 40 مليون مستخدم في الهند.

وتستند تقنية "واتساب باي" الجديدة على نظام واجهة المدفوعات المحددة، التي يستخدمها نحو 20 مليون مستخدم في الهند بصورة تجريبية.

ورغم الرقم الكبير؛ فإنه لا يشكل الآن إلا نسبة 8% من قاعدة مستخدمي "واتساب" البالغ عددهم 500 مليون مستخدم في الهند.

وستنافس بتلك الطريقة خدمةَ "واتساب" للدفع الذكي مع خدمات المدفوعات الرقمية الأخرى مثل "جوجل باي" أو "فون بي" أو "باي تي إم".

يُذكر أنه سبق أن أطلقت "واتساب" خدمة المدفوعات الرقمية في البرازيل، ثاني أكبر أسواقها في العالم.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,920
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,404
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,250
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,299

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