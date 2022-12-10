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"الجاسر" يستقبل رئيس نادي القريات ويكرّم "العديلي"

استقبل محافظ القريات، عبدالله بن صالح الجاسر، في مكتبه، مساء اليوم الأحد، رئيس مجلس إدارة نادي القريات، الدكتور مرزوق بن ملفي الخنجر، يرافقه عضو شرف النادي ورجل الأعمال، ناصر بن محمد العديلي.

تم استعراض عدد من المواضيع المتعلقة بالرياضة وسير العمل في مشروع النادي الذي يتم العمل به حاليًا.

وفي ختام الزيارة قدّم محافظ القريات درع النادي وشهادة شكر وتقدير لـ"العديلي"، تقديرًا لجهوده في دعمه للنادي ماديًا ومعنويًا.

حضر اللقاء أمين عام النادي، خالد الحواس.

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"الجاسر" يستقبل رئيس نادي القريات ويكرّم "العديلي"
سبق

استقبل محافظ القريات، عبدالله بن صالح الجاسر، في مكتبه، مساء اليوم الأحد، رئيس مجلس إدارة نادي القريات، الدكتور مرزوق بن ملفي الخنجر، يرافقه عضو شرف النادي ورجل الأعمال، ناصر بن محمد العديلي.

تم استعراض عدد من المواضيع المتعلقة بالرياضة وسير العمل في مشروع النادي الذي يتم العمل به حاليًا.

وفي ختام الزيارة قدّم محافظ القريات درع النادي وشهادة شكر وتقدير لـ"العديلي"، تقديرًا لجهوده في دعمه للنادي ماديًا ومعنويًا.

حضر اللقاء أمين عام النادي، خالد الحواس.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
06:07 PM

"الجاسر" يستقبل رئيس نادي القريات ويكرّم "العديلي"

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عبدالرحمن العازمي - القريات
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استقبل محافظ القريات، عبدالله بن صالح الجاسر، في مكتبه، مساء اليوم الأحد، رئيس مجلس إدارة نادي القريات، الدكتور مرزوق بن ملفي الخنجر، يرافقه عضو شرف النادي ورجل الأعمال، ناصر بن محمد العديلي.

تم استعراض عدد من المواضيع المتعلقة بالرياضة وسير العمل في مشروع النادي الذي يتم العمل به حاليًا.

وفي ختام الزيارة قدّم محافظ القريات درع النادي وشهادة شكر وتقدير لـ"العديلي"، تقديرًا لجهوده في دعمه للنادي ماديًا ومعنويًا.

حضر اللقاء أمين عام النادي، خالد الحواس.

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