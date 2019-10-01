أمريكا.. الشرطة تُحقق في قضية "الفيلم الفاضح" في الشارع

بعدما أصيب سائقو السيارات بالذهول

تُجري شرطة أوبورن هيلز بولاية ميشيغان الأمريكية، تحقيقًا بعد أن أصيب سائقو السيارات الذين كانوا يمرون بإحدى ضواحي ديترويت، بالذهول؛ لرؤيتهم فيديو إباحيًّا يُعرض على لوحة إعلانات إلكترونية.

وقالت شرطة أوبورن هيلز: إن الفيديو عُرض لحوالي نصف ساعة مساء السبت الماضي، على لوحة إعلانات بطول الطريق السريع 75، الرابط بين الولايات بالقرب من طريق ميشيغان السريع رقم 59، قبل أن تتصل الشرطة بالشركة التي تمتلك لوحة الإعلانات ويتم إزالة الصور.

وأضافت أن عدة أشخاص اتصلوا بخدمة الرقم 911، بعد مشاهدة الفيديو الفاضح؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وقال السائق تشاك ماكماهون لمحطة "دبليو دي آي في" التلفزيونية، إنه شاهد الفيديو وتساءل عما إذا كانت لوحة الإعلانات تعلن عن نادٍ للتعري.

وتُحقق الشرطة في كيف وصلت اللقطات وظهرت على لوحة الإعلانات؛ بما في ذلك احتمال أن شخصًا ما اخترق نظام اللافتات الإلكتروني.

وشاهد طبيب يُدعى جاستن كامو، الفيديو أيضًا، وقال لمحطة "دبليو إكس واي زد" التلفزيونية إنه افترض على الفور أن "شخصًا ما قد اخترقها".