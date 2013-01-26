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مؤتمر التواصل الحكومي يستضيف "الرميان".. اليوم

يتناول إستراتيجية السنوات الـ 5 المقبلة وما تمّ إنجازه

امتداداً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد، يُعقد اليوم الثلاثاء، المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، ويستضيف محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان؛ للحديث عن الإستراتيجية الجديدة للصندوق.

يأتي انعقاد المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، بعد يومين من إعلان سمو ولي العهد، إستراتيجية الصندوق، تأكيداً على نهج القيادة في إطلاع المواطن على المستجدات كافة، والتفاصيل المتعلقة بإستراتيجية الصندوق خلال السنوات الخمس المقبلة، وما تحقّق خلال الفترة الماضية.

وسيجيب المؤتمر عن أسئلة الإعلاميين، وسيسهم في دعم المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالإستراتيجية الجديدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤتمر التواصل الحكومي يستضيف "الرميان".. اليوم
سبق

امتداداً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد، يُعقد اليوم الثلاثاء، المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، ويستضيف محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان؛ للحديث عن الإستراتيجية الجديدة للصندوق.

يأتي انعقاد المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، بعد يومين من إعلان سمو ولي العهد، إستراتيجية الصندوق، تأكيداً على نهج القيادة في إطلاع المواطن على المستجدات كافة، والتفاصيل المتعلقة بإستراتيجية الصندوق خلال السنوات الخمس المقبلة، وما تحقّق خلال الفترة الماضية.

وسيجيب المؤتمر عن أسئلة الإعلاميين، وسيسهم في دعم المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالإستراتيجية الجديدة.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
01:25 PM

مؤتمر التواصل الحكومي يستضيف "الرميان".. اليوم

يتناول إستراتيجية السنوات الـ 5 المقبلة وما تمّ إنجازه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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امتداداً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد، يُعقد اليوم الثلاثاء، المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، ويستضيف محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان؛ للحديث عن الإستراتيجية الجديدة للصندوق.

يأتي انعقاد المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، بعد يومين من إعلان سمو ولي العهد، إستراتيجية الصندوق، تأكيداً على نهج القيادة في إطلاع المواطن على المستجدات كافة، والتفاصيل المتعلقة بإستراتيجية الصندوق خلال السنوات الخمس المقبلة، وما تحقّق خلال الفترة الماضية.

وسيجيب المؤتمر عن أسئلة الإعلاميين، وسيسهم في دعم المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالإستراتيجية الجديدة.

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