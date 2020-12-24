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الندوة العالمية توزع مئات السلال الغذائية في تشاد

للفقراء والمحتاجين في ضواحي أنجمينا

وزع مكتب الندوة العالمية للشباب الإٍسلامي في تشاد، مئات السلال الغذائية على الفقراء والمحتاجين في ضواحي العاصمة أنجمينا.

وثمن المستفيدون جهود الندوة العالمية، وأشادوا بهذه المساعدات التي تحتاجها كثير من الأسر التي تُعاني قلة ذات اليد.

وتحرص الندوة، عبر مكاتبها حول العالم والجمعيات المتعاونة معها، على تلبية حاجة الفقراء والمحتاجين، ومد يد المساعدة ونشر التكافل والتراحم بين الناس، والوصول إلى المناطق الفقيرة والنائية التي تعج بكثير من الأهالي الذين يعانون ظروفًا قاسية وأحوالًا معيشية صعبة وفي حاجة ماسة للدعم المتواصل الذي يخفف عنهم ألم الجوع والعوز.

ويلهج المستفيدون في كل مكان بالشكر والامتنان للدعم السخي الذي تمنحهم إياه المملكة حكومة وشعبًا، ويثمنون عطاء مُحسنيها الذي لا ينضب، داعين الله لهم بالبركة والثواب الجزيل ودوام الاستقرار والرخاء.

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الندوة العالمية توزع مئات السلال الغذائية في تشاد
سبق

وزع مكتب الندوة العالمية للشباب الإٍسلامي في تشاد، مئات السلال الغذائية على الفقراء والمحتاجين في ضواحي العاصمة أنجمينا.

وثمن المستفيدون جهود الندوة العالمية، وأشادوا بهذه المساعدات التي تحتاجها كثير من الأسر التي تُعاني قلة ذات اليد.

وتحرص الندوة، عبر مكاتبها حول العالم والجمعيات المتعاونة معها، على تلبية حاجة الفقراء والمحتاجين، ومد يد المساعدة ونشر التكافل والتراحم بين الناس، والوصول إلى المناطق الفقيرة والنائية التي تعج بكثير من الأهالي الذين يعانون ظروفًا قاسية وأحوالًا معيشية صعبة وفي حاجة ماسة للدعم المتواصل الذي يخفف عنهم ألم الجوع والعوز.

ويلهج المستفيدون في كل مكان بالشكر والامتنان للدعم السخي الذي تمنحهم إياه المملكة حكومة وشعبًا، ويثمنون عطاء مُحسنيها الذي لا ينضب، داعين الله لهم بالبركة والثواب الجزيل ودوام الاستقرار والرخاء.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
07:12 PM

الندوة العالمية توزع مئات السلال الغذائية في تشاد

للفقراء والمحتاجين في ضواحي أنجمينا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وزع مكتب الندوة العالمية للشباب الإٍسلامي في تشاد، مئات السلال الغذائية على الفقراء والمحتاجين في ضواحي العاصمة أنجمينا.

وثمن المستفيدون جهود الندوة العالمية، وأشادوا بهذه المساعدات التي تحتاجها كثير من الأسر التي تُعاني قلة ذات اليد.

وتحرص الندوة، عبر مكاتبها حول العالم والجمعيات المتعاونة معها، على تلبية حاجة الفقراء والمحتاجين، ومد يد المساعدة ونشر التكافل والتراحم بين الناس، والوصول إلى المناطق الفقيرة والنائية التي تعج بكثير من الأهالي الذين يعانون ظروفًا قاسية وأحوالًا معيشية صعبة وفي حاجة ماسة للدعم المتواصل الذي يخفف عنهم ألم الجوع والعوز.

ويلهج المستفيدون في كل مكان بالشكر والامتنان للدعم السخي الذي تمنحهم إياه المملكة حكومة وشعبًا، ويثمنون عطاء مُحسنيها الذي لا ينضب، داعين الله لهم بالبركة والثواب الجزيل ودوام الاستقرار والرخاء.

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