النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأمن الأميركي يعجز عن فك الرقم السري لهاتفي منفذ واقعة فلوريدا

المدعي العام: التحقيق يعتبر مسألة أمنية قومية ذات أولوية قصوى

طلب مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي "إف بي آي"، في وقت مبكر من هذا الشهر، من شركة "آبل" المساعدة في استخراج بيانات من جهازي "أيفون" للطالب السعودي الذي أطلق النار في قاعدة بنساكولا البحرية بفلوريدا الشهر الماضي وقتل ثلاثة طلاب أميركيين.

وعجز المحققون بحسب صحف أمريكية عدة عن فك الرقم السري للجهازين، وهما من طراز "أيفون 7" و"أيفون 5"، وبالتالي عجزوا عن الوصول إلى البيانات المخزنة بالجهازين.

وحصل "إف بي آي" على تفويض من المحكمة لتفتيش الهاتفين، وقد أُرسل الجهازان إلى مختبره في كوانتيكو في ولاية فرجينيا.

من جهته، قال المدعي العام في رسالة للمحكمة: نعتبر التحقيق مسألة أمنية قومية ذات أولوية قصوى.

وطلب مسؤولو "إف بي آي" المساعدة من أجهزة اتحادية أخرى وخبراء آخرين لفك الرقم السري للجهازين. كما حاول المحققون تخمين الرقم السري، ولكن لم تنجح تلك الجهود .

إف بي آي قاعدة بنساكولا البحرية بفلوريدا أيفون

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الأمن الأميركي يعجز عن فك الرقم السري لهاتفي منفذ واقعة فلوريدا
سبق

طلب مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي "إف بي آي"، في وقت مبكر من هذا الشهر، من شركة "آبل" المساعدة في استخراج بيانات من جهازي "أيفون" للطالب السعودي الذي أطلق النار في قاعدة بنساكولا البحرية بفلوريدا الشهر الماضي وقتل ثلاثة طلاب أميركيين.

وعجز المحققون بحسب صحف أمريكية عدة عن فك الرقم السري للجهازين، وهما من طراز "أيفون 7" و"أيفون 5"، وبالتالي عجزوا عن الوصول إلى البيانات المخزنة بالجهازين.

وحصل "إف بي آي" على تفويض من المحكمة لتفتيش الهاتفين، وقد أُرسل الجهازان إلى مختبره في كوانتيكو في ولاية فرجينيا.

من جهته، قال المدعي العام في رسالة للمحكمة: نعتبر التحقيق مسألة أمنية قومية ذات أولوية قصوى.

وطلب مسؤولو "إف بي آي" المساعدة من أجهزة اتحادية أخرى وخبراء آخرين لفك الرقم السري للجهازين. كما حاول المحققون تخمين الرقم السري، ولكن لم تنجح تلك الجهود .

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
06:00 PM

الأمن الأميركي يعجز عن فك الرقم السري لهاتفي منفذ واقعة فلوريدا

المدعي العام: التحقيق يعتبر مسألة أمنية قومية ذات أولوية قصوى

A A A
محمد البقمي - الرياض
7
14,915

طلب مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي "إف بي آي"، في وقت مبكر من هذا الشهر، من شركة "آبل" المساعدة في استخراج بيانات من جهازي "أيفون" للطالب السعودي الذي أطلق النار في قاعدة بنساكولا البحرية بفلوريدا الشهر الماضي وقتل ثلاثة طلاب أميركيين.

وعجز المحققون بحسب صحف أمريكية عدة عن فك الرقم السري للجهازين، وهما من طراز "أيفون 7" و"أيفون 5"، وبالتالي عجزوا عن الوصول إلى البيانات المخزنة بالجهازين.

وحصل "إف بي آي" على تفويض من المحكمة لتفتيش الهاتفين، وقد أُرسل الجهازان إلى مختبره في كوانتيكو في ولاية فرجينيا.

من جهته، قال المدعي العام في رسالة للمحكمة: نعتبر التحقيق مسألة أمنية قومية ذات أولوية قصوى.

وطلب مسؤولو "إف بي آي" المساعدة من أجهزة اتحادية أخرى وخبراء آخرين لفك الرقم السري للجهازين. كما حاول المحققون تخمين الرقم السري، ولكن لم تنجح تلك الجهود .

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,803
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,950
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,364
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,979

المقالات

عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة