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"صم صامطة" يحصد بطولة المملكة للصم

بعد تغلبه على "فريق الرياض" في المباراة النهائية

توج رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم سعيد القحطاني، فريق صم صامطة ببطولة المملكة للصم، بعد تغلبه أول من أمس على فريق صم الرياض بنتيجة 2/ 1، في المباراة النهائية التي جمعتهما بالرياض، ليسجل "صم صامطة" أول إنجاز رياضي لمنطقة جازان بالموسم الرياضي الحالي.

مشوار الفريق
ولم يكن مشوار فريق صامطة مفروشًا بالورود بالبطولة، وهو الذي يؤدي تدريباته على ملاعب أمانة جازان بمحافظة صامطة بالحد الجنوبي، متجاوزًا كل العقوبات بإرادة لاعبيه الذين يبلغ عددهم 20 لاعبًا، تحت قيادة المدرب ناصر عريشي، ليعتلي قمة المملكة، بعد أن تجاوز بيشة في المباراة الافتتاحية بنتيجة 6 أهداف، انتقل معها إلى ملاقاة صم أبها بدور الأربعة، وتغلب عليه بنتيجة 1/ 0.
وفي المباراة النهائية واجه "صم صامطة" فريق "صم الرياض" الذي تشهد صفوفه لاعبين مميزين، ومتسلحًا بالأرض والجمهور، إلا أن إرادة لاعبي صامطة تفوقت عليهم في المباراة النهائية بنتيجة 2/ 1، ليطلق لاعبو "صم صامطة" الأفراح، ويتوجون بالبطولة للمرة الأولى على الرغم من فارق الإمكانات، فيما حل "صم الرياض" ثانيًا، و"صم أبها" في المركز الثالث، وتم تتويج الفائزين، وتكريمهم.

إنجاز
ويعد ما حققه "صم صامطة" إنجازًا مشرفًا لمنطقة جازان، استطاعوا بقدراتهم ومواهبهم التغلب على المعوقات بكل نجاح، وتجاوز فرق عريقة بمشوار البطولة، حتى تم تتويجهم بالمركز الأول على مستوى المملكة.
وقال مساعد مدير مكتب هيئة الرياضة بجازان عقيل صعابي: "قدم مكتب هيئة الرياضة بجازان كل التسهيلات للفريق، ودعمهم ومساندهم، ونفخر بما حققوه من إنجاز مشرّف".
وأشار إلى أن الفريق يملك لاعبين موهوبين، وعلى مستوى كبير، ويقودهم مدرب وطني استطاع توظيف إمكاناتهم بشكل كبير، لافتًا إلى أن ذلك الإنجاز سيكون بوابة للرياضيين لمواصلة النتائج الإيجابية، وتحقيق البطولات والإنجازات.
وأكد أنه سيتم الاحتفاء بالفريق وتكريمه، بعد وصوله للمنطقة حاملاً كأس البطولة، مشيدًا بما قدموه من مستويات مميزة أكدت ما تزخر به منطقة جازان من مواهب مميزة في المجالات عامة، والرياضة خاصة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"صم صامطة" يحصد بطولة المملكة للصم
سبق

توج رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم سعيد القحطاني، فريق صم صامطة ببطولة المملكة للصم، بعد تغلبه أول من أمس على فريق صم الرياض بنتيجة 2/ 1، في المباراة النهائية التي جمعتهما بالرياض، ليسجل "صم صامطة" أول إنجاز رياضي لمنطقة جازان بالموسم الرياضي الحالي.

مشوار الفريق
ولم يكن مشوار فريق صامطة مفروشًا بالورود بالبطولة، وهو الذي يؤدي تدريباته على ملاعب أمانة جازان بمحافظة صامطة بالحد الجنوبي، متجاوزًا كل العقوبات بإرادة لاعبيه الذين يبلغ عددهم 20 لاعبًا، تحت قيادة المدرب ناصر عريشي، ليعتلي قمة المملكة، بعد أن تجاوز بيشة في المباراة الافتتاحية بنتيجة 6 أهداف، انتقل معها إلى ملاقاة صم أبها بدور الأربعة، وتغلب عليه بنتيجة 1/ 0.
وفي المباراة النهائية واجه "صم صامطة" فريق "صم الرياض" الذي تشهد صفوفه لاعبين مميزين، ومتسلحًا بالأرض والجمهور، إلا أن إرادة لاعبي صامطة تفوقت عليهم في المباراة النهائية بنتيجة 2/ 1، ليطلق لاعبو "صم صامطة" الأفراح، ويتوجون بالبطولة للمرة الأولى على الرغم من فارق الإمكانات، فيما حل "صم الرياض" ثانيًا، و"صم أبها" في المركز الثالث، وتم تتويج الفائزين، وتكريمهم.

إنجاز
ويعد ما حققه "صم صامطة" إنجازًا مشرفًا لمنطقة جازان، استطاعوا بقدراتهم ومواهبهم التغلب على المعوقات بكل نجاح، وتجاوز فرق عريقة بمشوار البطولة، حتى تم تتويجهم بالمركز الأول على مستوى المملكة.
وقال مساعد مدير مكتب هيئة الرياضة بجازان عقيل صعابي: "قدم مكتب هيئة الرياضة بجازان كل التسهيلات للفريق، ودعمهم ومساندهم، ونفخر بما حققوه من إنجاز مشرّف".
وأشار إلى أن الفريق يملك لاعبين موهوبين، وعلى مستوى كبير، ويقودهم مدرب وطني استطاع توظيف إمكاناتهم بشكل كبير، لافتًا إلى أن ذلك الإنجاز سيكون بوابة للرياضيين لمواصلة النتائج الإيجابية، وتحقيق البطولات والإنجازات.
وأكد أنه سيتم الاحتفاء بالفريق وتكريمه، بعد وصوله للمنطقة حاملاً كأس البطولة، مشيدًا بما قدموه من مستويات مميزة أكدت ما تزخر به منطقة جازان من مواهب مميزة في المجالات عامة، والرياضة خاصة.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
11:59 PM

"صم صامطة" يحصد بطولة المملكة للصم

بعد تغلبه على "فريق الرياض" في المباراة النهائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توج رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم سعيد القحطاني، فريق صم صامطة ببطولة المملكة للصم، بعد تغلبه أول من أمس على فريق صم الرياض بنتيجة 2/ 1، في المباراة النهائية التي جمعتهما بالرياض، ليسجل "صم صامطة" أول إنجاز رياضي لمنطقة جازان بالموسم الرياضي الحالي.

مشوار الفريق
ولم يكن مشوار فريق صامطة مفروشًا بالورود بالبطولة، وهو الذي يؤدي تدريباته على ملاعب أمانة جازان بمحافظة صامطة بالحد الجنوبي، متجاوزًا كل العقوبات بإرادة لاعبيه الذين يبلغ عددهم 20 لاعبًا، تحت قيادة المدرب ناصر عريشي، ليعتلي قمة المملكة، بعد أن تجاوز بيشة في المباراة الافتتاحية بنتيجة 6 أهداف، انتقل معها إلى ملاقاة صم أبها بدور الأربعة، وتغلب عليه بنتيجة 1/ 0.
وفي المباراة النهائية واجه "صم صامطة" فريق "صم الرياض" الذي تشهد صفوفه لاعبين مميزين، ومتسلحًا بالأرض والجمهور، إلا أن إرادة لاعبي صامطة تفوقت عليهم في المباراة النهائية بنتيجة 2/ 1، ليطلق لاعبو "صم صامطة" الأفراح، ويتوجون بالبطولة للمرة الأولى على الرغم من فارق الإمكانات، فيما حل "صم الرياض" ثانيًا، و"صم أبها" في المركز الثالث، وتم تتويج الفائزين، وتكريمهم.

إنجاز
ويعد ما حققه "صم صامطة" إنجازًا مشرفًا لمنطقة جازان، استطاعوا بقدراتهم ومواهبهم التغلب على المعوقات بكل نجاح، وتجاوز فرق عريقة بمشوار البطولة، حتى تم تتويجهم بالمركز الأول على مستوى المملكة.
وقال مساعد مدير مكتب هيئة الرياضة بجازان عقيل صعابي: "قدم مكتب هيئة الرياضة بجازان كل التسهيلات للفريق، ودعمهم ومساندهم، ونفخر بما حققوه من إنجاز مشرّف".
وأشار إلى أن الفريق يملك لاعبين موهوبين، وعلى مستوى كبير، ويقودهم مدرب وطني استطاع توظيف إمكاناتهم بشكل كبير، لافتًا إلى أن ذلك الإنجاز سيكون بوابة للرياضيين لمواصلة النتائج الإيجابية، وتحقيق البطولات والإنجازات.
وأكد أنه سيتم الاحتفاء بالفريق وتكريمه، بعد وصوله للمنطقة حاملاً كأس البطولة، مشيدًا بما قدموه من مستويات مميزة أكدت ما تزخر به منطقة جازان من مواهب مميزة في المجالات عامة، والرياضة خاصة.

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