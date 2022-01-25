رئيس بلدية "بقعاء حائل" يقوم بجولة ميدانية تفقدية على عددٍ من المنشآت والمتاجر

للتأكد من تطبيق الاشتراطات النظامية حفاظًاً على السلامة والصحة العامة

قام رئيس بلدية محافظة بقعاء بمنطقة حائل المهندس طلال بن علي الشريف، بجولة ميدانية تفقدية رافقه مدير إدارة صحة البيئة والمراقبون الصحيون بالبلدية على عددٍ من المنشآت والمحال التجارية؛ وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية حفاظًاً على السلامة والصحة العامة.

وأوضح "الشريف" أن هذه الجولات تأتي ضمن البرنامج المكثف الذي تعمل عليه البلدية طوال العام، للاهتمام بالنظافة والصحة العامة؛ مؤكدًاً حرص البلدية على صحة وسلامة الأغذية من خلال الجولات التفتيشية التي يقوم بها المراقبون ميدانيًا، ومتابعتها المستمرة وسعيها الدائم للحفاظ على صحة المواطن والمقيم من المخاطر المتعلقة بعدم تطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير المطلوبة، مشددًاً على تطبيق الإجراءات النظامية بحق من تثبت مخالفته.

وأشار "الشريف" إلى أن الرقابة مستمرة على جميع المحال بالمحافظة والقرى التابعة لها، لافتًاً إلى أنه تم التأكيد بالعمل على تكثيف الأعمال الرقابية ورفع مستوى أدائها بما يكفل المحافظة على صحة البيئة بجميع أنشطتها.



وأكد أن هذه الجولات تهدف إلى التأكد من سريان الترخيص المهني، والشهادات الصحية، والنظافة العامة والشخصية للعاملين، ومدى التزامهم بالزي الرسمي والقفازات وغطاء الرأس ومدى تطبيقهم للاشتراطات الصحية وكذلك تطبيقهم للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

يُشار إلى أن الجولة الميدانية أسفرت عن إغلاق أحد المطاعم المخالفة وتم فرض الغرامات المالية المنصوص عليها بلائحة الجزاءات والغرامات البلدية.