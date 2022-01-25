النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس بلدية "بقعاء حائل" يقوم بجولة ميدانية تفقدية على عددٍ من المنشآت والمتاجر

للتأكد من تطبيق الاشتراطات النظامية حفاظًاً على السلامة والصحة العامة

قام رئيس بلدية محافظة بقعاء بمنطقة حائل المهندس طلال بن علي الشريف، بجولة ميدانية تفقدية رافقه مدير إدارة صحة البيئة والمراقبون الصحيون بالبلدية على عددٍ من المنشآت والمحال التجارية؛ وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية حفاظًاً على السلامة والصحة العامة.

وأوضح "الشريف" أن هذه الجولات تأتي ضمن البرنامج المكثف الذي تعمل عليه البلدية طوال العام، للاهتمام بالنظافة والصحة العامة؛ مؤكدًاً حرص البلدية على صحة وسلامة الأغذية من خلال الجولات التفتيشية التي يقوم بها المراقبون ميدانيًا، ومتابعتها المستمرة وسعيها الدائم للحفاظ على صحة المواطن والمقيم من المخاطر المتعلقة بعدم تطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير المطلوبة، مشددًاً على تطبيق الإجراءات النظامية بحق من تثبت مخالفته.

وأشار "الشريف" إلى أن الرقابة مستمرة على جميع المحال بالمحافظة والقرى التابعة لها، لافتًاً إلى أنه تم التأكيد بالعمل على تكثيف الأعمال الرقابية ورفع مستوى أدائها بما يكفل المحافظة على صحة البيئة بجميع أنشطتها.


وأكد أن هذه الجولات تهدف إلى التأكد من سريان الترخيص المهني، والشهادات الصحية، والنظافة العامة والشخصية للعاملين، ومدى التزامهم بالزي الرسمي والقفازات وغطاء الرأس ومدى تطبيقهم للاشتراطات الصحية وكذلك تطبيقهم للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

يُشار إلى أن الجولة الميدانية أسفرت عن إغلاق أحد المطاعم المخالفة وتم فرض الغرامات المالية المنصوص عليها بلائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
رئيس بلدية "بقعاء حائل" يقوم بجولة ميدانية تفقدية على عددٍ من المنشآت والمتاجر
سبق

قام رئيس بلدية محافظة بقعاء بمنطقة حائل المهندس طلال بن علي الشريف، بجولة ميدانية تفقدية رافقه مدير إدارة صحة البيئة والمراقبون الصحيون بالبلدية على عددٍ من المنشآت والمحال التجارية؛ وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية حفاظًاً على السلامة والصحة العامة.

وأوضح "الشريف" أن هذه الجولات تأتي ضمن البرنامج المكثف الذي تعمل عليه البلدية طوال العام، للاهتمام بالنظافة والصحة العامة؛ مؤكدًاً حرص البلدية على صحة وسلامة الأغذية من خلال الجولات التفتيشية التي يقوم بها المراقبون ميدانيًا، ومتابعتها المستمرة وسعيها الدائم للحفاظ على صحة المواطن والمقيم من المخاطر المتعلقة بعدم تطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير المطلوبة، مشددًاً على تطبيق الإجراءات النظامية بحق من تثبت مخالفته.

وأشار "الشريف" إلى أن الرقابة مستمرة على جميع المحال بالمحافظة والقرى التابعة لها، لافتًاً إلى أنه تم التأكيد بالعمل على تكثيف الأعمال الرقابية ورفع مستوى أدائها بما يكفل المحافظة على صحة البيئة بجميع أنشطتها.


وأكد أن هذه الجولات تهدف إلى التأكد من سريان الترخيص المهني، والشهادات الصحية، والنظافة العامة والشخصية للعاملين، ومدى التزامهم بالزي الرسمي والقفازات وغطاء الرأس ومدى تطبيقهم للاشتراطات الصحية وكذلك تطبيقهم للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

يُشار إلى أن الجولة الميدانية أسفرت عن إغلاق أحد المطاعم المخالفة وتم فرض الغرامات المالية المنصوص عليها بلائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
11:12 PM

رئيس بلدية "بقعاء حائل" يقوم بجولة ميدانية تفقدية على عددٍ من المنشآت والمتاجر

للتأكد من تطبيق الاشتراطات النظامية حفاظًاً على السلامة والصحة العامة

A A A
منصور الشلاقي - حائل
0
32

قام رئيس بلدية محافظة بقعاء بمنطقة حائل المهندس طلال بن علي الشريف، بجولة ميدانية تفقدية رافقه مدير إدارة صحة البيئة والمراقبون الصحيون بالبلدية على عددٍ من المنشآت والمحال التجارية؛ وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية حفاظًاً على السلامة والصحة العامة.

وأوضح "الشريف" أن هذه الجولات تأتي ضمن البرنامج المكثف الذي تعمل عليه البلدية طوال العام، للاهتمام بالنظافة والصحة العامة؛ مؤكدًاً حرص البلدية على صحة وسلامة الأغذية من خلال الجولات التفتيشية التي يقوم بها المراقبون ميدانيًا، ومتابعتها المستمرة وسعيها الدائم للحفاظ على صحة المواطن والمقيم من المخاطر المتعلقة بعدم تطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير المطلوبة، مشددًاً على تطبيق الإجراءات النظامية بحق من تثبت مخالفته.

وأشار "الشريف" إلى أن الرقابة مستمرة على جميع المحال بالمحافظة والقرى التابعة لها، لافتًاً إلى أنه تم التأكيد بالعمل على تكثيف الأعمال الرقابية ورفع مستوى أدائها بما يكفل المحافظة على صحة البيئة بجميع أنشطتها.


وأكد أن هذه الجولات تهدف إلى التأكد من سريان الترخيص المهني، والشهادات الصحية، والنظافة العامة والشخصية للعاملين، ومدى التزامهم بالزي الرسمي والقفازات وغطاء الرأس ومدى تطبيقهم للاشتراطات الصحية وكذلك تطبيقهم للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

يُشار إلى أن الجولة الميدانية أسفرت عن إغلاق أحد المطاعم المخالفة وتم فرض الغرامات المالية المنصوص عليها بلائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,913
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,699
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,904
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,760

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة