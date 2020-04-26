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مدير "هدف": لا مهن مستثناة من "دعم التوظيف".. لجميع المنشآت والخطوات ميسرة

قال: دعم إضافي 10%عند توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة والمدن غير الرئيسية

أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبدالله الجعويني، أن الصندوق يَسّر خطوات الاستفادة من مبادرة دعم التوظيف، لتصبح بشكل إلكتروني ولا يتجاوز زمن إتمامها عدة دقائق، دون الحاجة لتقديم أي مستندات أو زيارة فروع الصندوق، وذلك من أجل استفادة جميع منشآت القطاع الخاص، وكافة المهن والأنشطة الاقتصادية من دعم المبادرة.

وأضاف "الجعويني"، خلال لقاء عن بُعد، عقد مساء الخميس الماضي، مع رجال وسيدات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بجازان، أن مبادرة "دعم التوظيف" من الركائز الأساسية لبرامج الدعم التي يقدمها الصندوق، وستستمر حتى بعد نهاية أزمة فيروس كورونا (covid-19).

وأوضح مدير عام "هدف" أن مبادرة دعم التوظيف، تدعم أجور السعوديين والسعوديات الذين باشروا العمل في منشآت القطاع الخاص منذ تاريخ 1 يوليو 2019، (بأثر رجعي) إضافة إلى أي توظيف جديد، مشيراً إلى أن دعم المبادرة لأجور السعوديين يبدأ من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف، لمدة سنتين، كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

ونوه إلى أنه لا توجد مهن مستثناة من دعم المبادرة، حيث تدعم جميع الوظائف والمهن، في جميع الأنشطة وجميع منشآت القطاع الخاص، مضيفًا أن جميع المنشآت تستطيع الاستفادة من المبادرة إلكترونيًا عبر الدخول لصفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) على الرابط: https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program.


وأجاب "الجعويني"، خلال اللقاء الافتراضي، على استفسارات وتساؤلات رجال وسيدات الأعمال والمشاركين في اللقاء، حول مبادرات الصندوق ودعمه لمنشآت القطاع الخاص، واستمرار تمكين الكوادر الوطنية.

كما شارك نائبا المدير العام لدعم التدريب الدكتور جمعة بن حامد، ولدعم التوظيف المكلف أحمد المجيش، في الإجابة على الاستفسارات الواردة حول برامج ومبادرات الصندوق لدعم التوظيف والتدريب، مؤكدين أن الصندوق سيقدم كامل الدعم للمنشآت انطلاقاً من الشراكة الإستراتيجية الفعالة مع القطاع الخاص لتمكينه من التوطين.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة جازان خالد بن محمد صايغ، بجهود ومساهمات صندوق تنمية الموارد البشرية في دعم وتمكين القطاع الخاص والكوادر الوطنية، مشيرًا إلى أن الصندوق شريك استراتيجي لغرفة جازان ومبادر في دعم تمكين القطاع الخاص والكوادر الوطنية بالمنطقة.

هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير "هدف": لا مهن مستثناة من "دعم التوظيف".. لجميع المنشآت والخطوات ميسرة
سبق

أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبدالله الجعويني، أن الصندوق يَسّر خطوات الاستفادة من مبادرة دعم التوظيف، لتصبح بشكل إلكتروني ولا يتجاوز زمن إتمامها عدة دقائق، دون الحاجة لتقديم أي مستندات أو زيارة فروع الصندوق، وذلك من أجل استفادة جميع منشآت القطاع الخاص، وكافة المهن والأنشطة الاقتصادية من دعم المبادرة.

وأضاف "الجعويني"، خلال لقاء عن بُعد، عقد مساء الخميس الماضي، مع رجال وسيدات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بجازان، أن مبادرة "دعم التوظيف" من الركائز الأساسية لبرامج الدعم التي يقدمها الصندوق، وستستمر حتى بعد نهاية أزمة فيروس كورونا (covid-19).

وأوضح مدير عام "هدف" أن مبادرة دعم التوظيف، تدعم أجور السعوديين والسعوديات الذين باشروا العمل في منشآت القطاع الخاص منذ تاريخ 1 يوليو 2019، (بأثر رجعي) إضافة إلى أي توظيف جديد، مشيراً إلى أن دعم المبادرة لأجور السعوديين يبدأ من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف، لمدة سنتين، كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

ونوه إلى أنه لا توجد مهن مستثناة من دعم المبادرة، حيث تدعم جميع الوظائف والمهن، في جميع الأنشطة وجميع منشآت القطاع الخاص، مضيفًا أن جميع المنشآت تستطيع الاستفادة من المبادرة إلكترونيًا عبر الدخول لصفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) على الرابط: https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program.


وأجاب "الجعويني"، خلال اللقاء الافتراضي، على استفسارات وتساؤلات رجال وسيدات الأعمال والمشاركين في اللقاء، حول مبادرات الصندوق ودعمه لمنشآت القطاع الخاص، واستمرار تمكين الكوادر الوطنية.

كما شارك نائبا المدير العام لدعم التدريب الدكتور جمعة بن حامد، ولدعم التوظيف المكلف أحمد المجيش، في الإجابة على الاستفسارات الواردة حول برامج ومبادرات الصندوق لدعم التوظيف والتدريب، مؤكدين أن الصندوق سيقدم كامل الدعم للمنشآت انطلاقاً من الشراكة الإستراتيجية الفعالة مع القطاع الخاص لتمكينه من التوطين.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة جازان خالد بن محمد صايغ، بجهود ومساهمات صندوق تنمية الموارد البشرية في دعم وتمكين القطاع الخاص والكوادر الوطنية، مشيرًا إلى أن الصندوق شريك استراتيجي لغرفة جازان ومبادر في دعم تمكين القطاع الخاص والكوادر الوطنية بالمنطقة.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
02:15 PM
اخر تعديل
26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
08:51 PM

مدير "هدف": لا مهن مستثناة من "دعم التوظيف".. لجميع المنشآت والخطوات ميسرة

قال: دعم إضافي 10%عند توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة والمدن غير الرئيسية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبدالله الجعويني، أن الصندوق يَسّر خطوات الاستفادة من مبادرة دعم التوظيف، لتصبح بشكل إلكتروني ولا يتجاوز زمن إتمامها عدة دقائق، دون الحاجة لتقديم أي مستندات أو زيارة فروع الصندوق، وذلك من أجل استفادة جميع منشآت القطاع الخاص، وكافة المهن والأنشطة الاقتصادية من دعم المبادرة.

وأضاف "الجعويني"، خلال لقاء عن بُعد، عقد مساء الخميس الماضي، مع رجال وسيدات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بجازان، أن مبادرة "دعم التوظيف" من الركائز الأساسية لبرامج الدعم التي يقدمها الصندوق، وستستمر حتى بعد نهاية أزمة فيروس كورونا (covid-19).

وأوضح مدير عام "هدف" أن مبادرة دعم التوظيف، تدعم أجور السعوديين والسعوديات الذين باشروا العمل في منشآت القطاع الخاص منذ تاريخ 1 يوليو 2019، (بأثر رجعي) إضافة إلى أي توظيف جديد، مشيراً إلى أن دعم المبادرة لأجور السعوديين يبدأ من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف، لمدة سنتين، كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

ونوه إلى أنه لا توجد مهن مستثناة من دعم المبادرة، حيث تدعم جميع الوظائف والمهن، في جميع الأنشطة وجميع منشآت القطاع الخاص، مضيفًا أن جميع المنشآت تستطيع الاستفادة من المبادرة إلكترونيًا عبر الدخول لصفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) على الرابط: https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program.


وأجاب "الجعويني"، خلال اللقاء الافتراضي، على استفسارات وتساؤلات رجال وسيدات الأعمال والمشاركين في اللقاء، حول مبادرات الصندوق ودعمه لمنشآت القطاع الخاص، واستمرار تمكين الكوادر الوطنية.

كما شارك نائبا المدير العام لدعم التدريب الدكتور جمعة بن حامد، ولدعم التوظيف المكلف أحمد المجيش، في الإجابة على الاستفسارات الواردة حول برامج ومبادرات الصندوق لدعم التوظيف والتدريب، مؤكدين أن الصندوق سيقدم كامل الدعم للمنشآت انطلاقاً من الشراكة الإستراتيجية الفعالة مع القطاع الخاص لتمكينه من التوطين.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة جازان خالد بن محمد صايغ، بجهود ومساهمات صندوق تنمية الموارد البشرية في دعم وتمكين القطاع الخاص والكوادر الوطنية، مشيرًا إلى أن الصندوق شريك استراتيجي لغرفة جازان ومبادر في دعم تمكين القطاع الخاص والكوادر الوطنية بالمنطقة.

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