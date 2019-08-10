163 موقعًا جاهزًا لاستقبال 380 ألف حاج عربي بمشعر عرفات

نُصبت الخيام على مساحة تبلغ مليونًا و500 متر مربع

أكملت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية استعدادات مخيمات مشعر عرفات كافة؛ لتكون جاهزة لاستقبال 380 ألف حاج عربي من 19 دولة؛ إذ أنهى 149 مكتب خدمة ميدانية تجهيز 163 موقعًا لاستيعاب الحجاج على مساحة تبلغ مليونًا و500 ألف متر مربع في مشعر عرفات.

وقبيل ثلاثة أيام كانت وحدة المتابعة وتقييم الأداء في المؤسسة قد استلمت جميع المخيمات على الطبيعة بمشعر عرفات؛ إذ رصدت جميع الملاحظات لسرعة حلها، وتأكدت من تطبيق أصحاب المكاتب الاشتراطات كافة، ورفعت بتقرير لوزارة الحج؛ لتكون جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن.

في الإطار نفسه، أوضح مدير وحدة المتابعة وتقييم الأداء، المطوف حاتم أبو العلا، أن من أبرز الاشتراطات المطلوب تطبيقها في المخيمات هو تشييد الخيام، وتسوير الأرض، وتوافر أدوات السلامة، وجودة الفُرش، والتأكد من توافر الخدمات المطلوبة من قِبل مكاتب شؤون الحجاج والشركات وفق المحاضر الموقعة.

وأضاف أبو العلا بأن فريق عمل مكونًا من ٤٠ فردًا، بإشراف من الرئيس ومساعد الرئيس المطوف عمار فقيها، استلموا كامل المواقع بعد توزيعها من إدارة المشاعر المقدسة، بإشراف عضو مجلس الإدارة المشرف على الإدارة المطوف المهندس محمد بانه، وقد بدت بجاهزية كاملة، ولم تسجَّل أية ملاحظات تُذكر سوى أمور بسيطة، تم حلها في حينها. مشددًا على أنهم يحرصون على تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وفق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة، التي تتفق مع قرار مجلس الوزراء التاريخي بتحويل مؤسسات الطوافة لشركات مساهمة مغلقة بغية تحسين وتجويد الخدمات.

ونوه يوجود متابعة دائمة ودقيقة من قبل رئيس المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان، ونائبه المطوف الأستاذ الدكتور محمد بياري؛ وذلك لتقديم أفضل الخدمات، وحل كل الإشكاليات؛ لينعم الحاج بالراحة والأمان والاستقرار، ويؤدي نسكه بيُسر وسهولة وأمان.