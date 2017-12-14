"نادي الإبل" يرفع جائزة المركز الأول للفحول المنتجة للضعف

لأهميتها وتشجيعاً للحفاظ على سلالاتها

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين، عن رفع جائزة المركز الأول في فئة الفحل وإنتاجه للضعف، وذلك لأهمية الفحول المنتجة.

وأكد "ابن حثلين"، أن ذلك يأتي تشجيعاً للحفاظ على سلالات الفحول المنتجة، ولذلك تم رفع جائزة المركز الأول في فئة الفحل وإنتاجه إلى مليون ريال عوضاً عن ٥٠٠ ألف ريال.