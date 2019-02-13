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"التحالف" يؤكد التزامه بالقانون الدولي الإنساني ومحاسبة مخالفي قواعد الاشتباك

"المالكي": الجهات القضائية ستُعلن الأحكام حال اكتسابها الصفة القطعية

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي التزام القوة بأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني ومحاسبة مخالفي قواعد الاشتباك ومخالفي القانون الدولي الإنساني.

وتفصيلاً، أوضح "المالكي" خلال جلسة صحفية مشتركة مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، في مقر سفارة خادم الحرمين الشريفين مع الوكالات العربية والغربية بلندن، أن القيادة المشتركة للتحالف أحالت ملفات نتائج تحقيقات حوادث بوجود خطأ ومخالفة لقواعد الاشتباك للدول المعنية، مبينًا أن الملفات تتضمن الوثائق والأدلة لاستكمال الإجراءات النظامية حول المحاسبة.

وأشار إلى أن الجهات القضائية شرعت بإجراءات المحاكمة وستُعلن الأحكام حال اكتسابها الصفة القطعية.

وجدد "المالكي" التزام التحالف بأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني ومحاسبة مخالفي قواعد الاشتباك ومخالفي القانون الدولي الإنساني -إن وجد- وفقًا للقوانين والأنظمة لكل دولة من دول التحالف.

اليمن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي قواعد الاشتباك القانون الدولي الإنساني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف" يؤكد التزامه بالقانون الدولي الإنساني ومحاسبة مخالفي قواعد الاشتباك
سبق

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي التزام القوة بأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني ومحاسبة مخالفي قواعد الاشتباك ومخالفي القانون الدولي الإنساني.

وتفصيلاً، أوضح "المالكي" خلال جلسة صحفية مشتركة مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، في مقر سفارة خادم الحرمين الشريفين مع الوكالات العربية والغربية بلندن، أن القيادة المشتركة للتحالف أحالت ملفات نتائج تحقيقات حوادث بوجود خطأ ومخالفة لقواعد الاشتباك للدول المعنية، مبينًا أن الملفات تتضمن الوثائق والأدلة لاستكمال الإجراءات النظامية حول المحاسبة.

وأشار إلى أن الجهات القضائية شرعت بإجراءات المحاكمة وستُعلن الأحكام حال اكتسابها الصفة القطعية.

وجدد "المالكي" التزام التحالف بأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني ومحاسبة مخالفي قواعد الاشتباك ومخالفي القانون الدولي الإنساني -إن وجد- وفقًا للقوانين والأنظمة لكل دولة من دول التحالف.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
11:17 PM
اخر تعديل
13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
12:50 AM

"التحالف" يؤكد التزامه بالقانون الدولي الإنساني ومحاسبة مخالفي قواعد الاشتباك

"المالكي": الجهات القضائية ستُعلن الأحكام حال اكتسابها الصفة القطعية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي التزام القوة بأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني ومحاسبة مخالفي قواعد الاشتباك ومخالفي القانون الدولي الإنساني.

وتفصيلاً، أوضح "المالكي" خلال جلسة صحفية مشتركة مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، في مقر سفارة خادم الحرمين الشريفين مع الوكالات العربية والغربية بلندن، أن القيادة المشتركة للتحالف أحالت ملفات نتائج تحقيقات حوادث بوجود خطأ ومخالفة لقواعد الاشتباك للدول المعنية، مبينًا أن الملفات تتضمن الوثائق والأدلة لاستكمال الإجراءات النظامية حول المحاسبة.

وأشار إلى أن الجهات القضائية شرعت بإجراءات المحاكمة وستُعلن الأحكام حال اكتسابها الصفة القطعية.

وجدد "المالكي" التزام التحالف بأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني ومحاسبة مخالفي قواعد الاشتباك ومخالفي القانون الدولي الإنساني -إن وجد- وفقًا للقوانين والأنظمة لكل دولة من دول التحالف.

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