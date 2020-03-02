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"تعليم صامطة والمسارحة" يدشنان معرض التوعية بأضرار التدخين والمخدرات

تنظمه وحدات الإرشاد الطلابي بالمكتبين بمشاركة عدة جهات حكومية

دشن مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي ومدير مكتب تعليم أحد المسارحة والحرث الدكتور علي محمد عطيف، صباح اليوم الاثنين، معرض التوعية بأضرار التدخين والمخدرات والذي تنظمه وحدات الإرشاد الطلابي والخدمات الإرشادية بالمكتبين، ويستضيفه مكتب تعليم صامطة بابتدائية قائم العتنة بمشاركة عدة جهات حكومية.

وفي التفاصيل، رحب "الصميلي" بمدير مكتب أحد المسارحة والحرث ورؤساء الدوائر والجهات الحكومية المشاركة في المعرض مثمناً جهود الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة الإرشاد الطلابي على دعمها لإقامة هذا المعرض.

وأشاد مدير تعليم صامطة بدور وحدات الإرشاد الطلابي والخدمات الإرشادية بالمكتبين والمرشدين الطلابيين والمدرسة المستضيفة لهذا المعرض، مؤكداً أن إقامة مثل هذه المعارض مفيد لتوعية الطلاب من خطر المخدرات والتدخين وما يسببانه من فجوة في المجتمع وهدم قيمه ومبادئه وبناء جيل واع يمتلك المهارات الحياتية كما يغرس الثقافة الصحية والتوعية في نفوس أبنائنا الطلاب.

ومن جهته، حذر مدير تعليم المسارحة والحرث من خطر المخدرات وضررها على الشباب، منوهاً بدور الأسرة المهم في الوقاية من المخدرات بتعزيز الحصانة الذاتية لدى أفراد الأسرة ونشأة الأبناء النشأة السليمة على تعاليم ديننا الإسلامي وذلك حفاظاً على الصحة العامة لأفراد المجتمع وتحرص حكومتنا الرشيدة أعزها الله على محاربة هذه الآفة الخطيرة التي تستهدف المجتمعات والأفراد على حد سواء.

يذكر أن المعرض شارك به مدارس المكتبين والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة جازان وقيادة حرس الحدود بمنطقة جازان وعيادة التوعية بأضرار التدخين بأحد المسارحة.

وضم المعرض عدداً من اللوحات والصور والنشرات والمطويات التي تبين أضرار المخدرات والتدخين الصحية وأخطارها على الفرد والمجتمع ويستمر إلى الخميس القادم ويستقبل طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية من الساعة 8:00 صباحاً إلى 12:00 ظهراً

وشهد التدشين حضور مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بصامطة المقدم عبدالله علي النجمي، وممثل قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان النقيب ياسر بن عبدالرحمن شبيلي، ومدير شؤون المراكز الصحية بالقطاع الجنوبي نشبان حكمي.

أضرار التدخين والمخدرات

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم صامطة والمسارحة" يدشنان معرض التوعية بأضرار التدخين والمخدرات
سبق

دشن مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي ومدير مكتب تعليم أحد المسارحة والحرث الدكتور علي محمد عطيف، صباح اليوم الاثنين، معرض التوعية بأضرار التدخين والمخدرات والذي تنظمه وحدات الإرشاد الطلابي والخدمات الإرشادية بالمكتبين، ويستضيفه مكتب تعليم صامطة بابتدائية قائم العتنة بمشاركة عدة جهات حكومية.

وفي التفاصيل، رحب "الصميلي" بمدير مكتب أحد المسارحة والحرث ورؤساء الدوائر والجهات الحكومية المشاركة في المعرض مثمناً جهود الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة الإرشاد الطلابي على دعمها لإقامة هذا المعرض.

وأشاد مدير تعليم صامطة بدور وحدات الإرشاد الطلابي والخدمات الإرشادية بالمكتبين والمرشدين الطلابيين والمدرسة المستضيفة لهذا المعرض، مؤكداً أن إقامة مثل هذه المعارض مفيد لتوعية الطلاب من خطر المخدرات والتدخين وما يسببانه من فجوة في المجتمع وهدم قيمه ومبادئه وبناء جيل واع يمتلك المهارات الحياتية كما يغرس الثقافة الصحية والتوعية في نفوس أبنائنا الطلاب.

ومن جهته، حذر مدير تعليم المسارحة والحرث من خطر المخدرات وضررها على الشباب، منوهاً بدور الأسرة المهم في الوقاية من المخدرات بتعزيز الحصانة الذاتية لدى أفراد الأسرة ونشأة الأبناء النشأة السليمة على تعاليم ديننا الإسلامي وذلك حفاظاً على الصحة العامة لأفراد المجتمع وتحرص حكومتنا الرشيدة أعزها الله على محاربة هذه الآفة الخطيرة التي تستهدف المجتمعات والأفراد على حد سواء.

يذكر أن المعرض شارك به مدارس المكتبين والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة جازان وقيادة حرس الحدود بمنطقة جازان وعيادة التوعية بأضرار التدخين بأحد المسارحة.

وضم المعرض عدداً من اللوحات والصور والنشرات والمطويات التي تبين أضرار المخدرات والتدخين الصحية وأخطارها على الفرد والمجتمع ويستمر إلى الخميس القادم ويستقبل طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية من الساعة 8:00 صباحاً إلى 12:00 ظهراً

وشهد التدشين حضور مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بصامطة المقدم عبدالله علي النجمي، وممثل قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان النقيب ياسر بن عبدالرحمن شبيلي، ومدير شؤون المراكز الصحية بالقطاع الجنوبي نشبان حكمي.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
08:46 PM

"تعليم صامطة والمسارحة" يدشنان معرض التوعية بأضرار التدخين والمخدرات

تنظمه وحدات الإرشاد الطلابي بالمكتبين بمشاركة عدة جهات حكومية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي ومدير مكتب تعليم أحد المسارحة والحرث الدكتور علي محمد عطيف، صباح اليوم الاثنين، معرض التوعية بأضرار التدخين والمخدرات والذي تنظمه وحدات الإرشاد الطلابي والخدمات الإرشادية بالمكتبين، ويستضيفه مكتب تعليم صامطة بابتدائية قائم العتنة بمشاركة عدة جهات حكومية.

وفي التفاصيل، رحب "الصميلي" بمدير مكتب أحد المسارحة والحرث ورؤساء الدوائر والجهات الحكومية المشاركة في المعرض مثمناً جهود الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة الإرشاد الطلابي على دعمها لإقامة هذا المعرض.

وأشاد مدير تعليم صامطة بدور وحدات الإرشاد الطلابي والخدمات الإرشادية بالمكتبين والمرشدين الطلابيين والمدرسة المستضيفة لهذا المعرض، مؤكداً أن إقامة مثل هذه المعارض مفيد لتوعية الطلاب من خطر المخدرات والتدخين وما يسببانه من فجوة في المجتمع وهدم قيمه ومبادئه وبناء جيل واع يمتلك المهارات الحياتية كما يغرس الثقافة الصحية والتوعية في نفوس أبنائنا الطلاب.

ومن جهته، حذر مدير تعليم المسارحة والحرث من خطر المخدرات وضررها على الشباب، منوهاً بدور الأسرة المهم في الوقاية من المخدرات بتعزيز الحصانة الذاتية لدى أفراد الأسرة ونشأة الأبناء النشأة السليمة على تعاليم ديننا الإسلامي وذلك حفاظاً على الصحة العامة لأفراد المجتمع وتحرص حكومتنا الرشيدة أعزها الله على محاربة هذه الآفة الخطيرة التي تستهدف المجتمعات والأفراد على حد سواء.

يذكر أن المعرض شارك به مدارس المكتبين والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة جازان وقيادة حرس الحدود بمنطقة جازان وعيادة التوعية بأضرار التدخين بأحد المسارحة.

وضم المعرض عدداً من اللوحات والصور والنشرات والمطويات التي تبين أضرار المخدرات والتدخين الصحية وأخطارها على الفرد والمجتمع ويستمر إلى الخميس القادم ويستقبل طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية من الساعة 8:00 صباحاً إلى 12:00 ظهراً

وشهد التدشين حضور مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بصامطة المقدم عبدالله علي النجمي، وممثل قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان النقيب ياسر بن عبدالرحمن شبيلي، ومدير شؤون المراكز الصحية بالقطاع الجنوبي نشبان حكمي.

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