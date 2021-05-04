الأمم المتحدة تجدِّد تأكيد عدم قانونية أنشطة الاستيطان الإسرائيلي في الأرض ‏الفلسطينية المحتلة

الأمم المتحدة تجدِّد تأكيد عدم قانونية أنشطة الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة
المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغيير يطرأ على حدود 1967 بما فيها ما يتعلق بالقدس
جدّد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك تأكيد عدم تغيُّر موقف الأمم المتحدة بشأن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، بما فيها الإجلاء والهدم، وأنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وقال دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي: "موقفنا لا يتغير: جميع الأنشطة الاستيطانية، بما فيها الإجلاء والهدم، هي غير قانونية بموجب القانون الدولي". مفيدًا بأن الأمم المتحدة على دراية بالوضع الجاري في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، وتعرُّض أسر فلسطينية للتهجير، وتتابع ذلك عن كثب.
وأشار إلى قرار مجلس الأمن 2334، مفيدًا بأن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغيير يطرأ على حدود 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس، عدا أي اتفاقيات تتوصل إليها الأطراف عبر مفاوضات.
وردًّا على أسئلة تتعلق بإرجاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 22 مايو أبان دوجاريك أن ما هو مهم هو أن يقدر الفلسطينيون على التعبير عن رغبتهم عبر صناديق الاقتراع، معربًا عن أمله بأن يتم حل المشاكل المتعلقة بالانتخابات حتى يتمكن الفلسطينيون من الاقتراع.
الأمم المتحدة تجدِّد تأكيد عدم قانونية أنشطة الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-05-04
جدّد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك تأكيد عدم تغيُّر موقف الأمم المتحدة بشأن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، بما فيها الإجلاء والهدم، وأنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وقال دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي: "موقفنا لا يتغير: جميع الأنشطة الاستيطانية، بما فيها الإجلاء والهدم، هي غير قانونية بموجب القانون الدولي". مفيدًا بأن الأمم المتحدة على دراية بالوضع الجاري في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، وتعرُّض أسر فلسطينية للتهجير، وتتابع ذلك عن كثب.
وأشار إلى قرار مجلس الأمن 2334، مفيدًا بأن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغيير يطرأ على حدود 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس، عدا أي اتفاقيات تتوصل إليها الأطراف عبر مفاوضات.
وردًّا على أسئلة تتعلق بإرجاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 22 مايو أبان دوجاريك أن ما هو مهم هو أن يقدر الفلسطينيون على التعبير عن رغبتهم عبر صناديق الاقتراع، معربًا عن أمله بأن يتم حل المشاكل المتعلقة بالانتخابات حتى يتمكن الفلسطينيون من الاقتراع.
04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
11:56 PM
الأمم المتحدة تجدِّد تأكيد عدم قانونية أنشطة الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة
المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغيير يطرأ على حدود 1967 بما فيها ما يتعلق بالقدس
جدّد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك تأكيد عدم تغيُّر موقف الأمم المتحدة بشأن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، بما فيها الإجلاء والهدم، وأنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وقال دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي: "موقفنا لا يتغير: جميع الأنشطة الاستيطانية، بما فيها الإجلاء والهدم، هي غير قانونية بموجب القانون الدولي". مفيدًا بأن الأمم المتحدة على دراية بالوضع الجاري في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، وتعرُّض أسر فلسطينية للتهجير، وتتابع ذلك عن كثب.
وأشار إلى قرار مجلس الأمن 2334، مفيدًا بأن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغيير يطرأ على حدود 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس، عدا أي اتفاقيات تتوصل إليها الأطراف عبر مفاوضات.
وردًّا على أسئلة تتعلق بإرجاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 22 مايو أبان دوجاريك أن ما هو مهم هو أن يقدر الفلسطينيون على التعبير عن رغبتهم عبر صناديق الاقتراع، معربًا عن أمله بأن يتم حل المشاكل المتعلقة بالانتخابات حتى يتمكن الفلسطينيون من الاقتراع.