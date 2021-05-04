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الأمم المتحدة تجدِّد تأكيد عدم قانونية أنشطة الاستيطان الإسرائيلي في الأرض ‏الفلسطينية المحتلة

المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغيير ‏يطرأ على حدود 1967 بما فيها ما يتعلق بالقدس

جدّد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك تأكيد عدم تغيُّر ‏موقف الأمم المتحدة بشأن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، بما فيها الإجلاء ‏والهدم، وأنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.‏

وقال دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي: "موقفنا لا يتغير: جميع الأنشطة ‏الاستيطانية، بما فيها الإجلاء والهدم، هي غير قانونية بموجب القانون الدولي". مفيدًا بأن ‏الأمم المتحدة على دراية بالوضع الجاري في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، وتعرُّض ‏أسر فلسطينية للتهجير، وتتابع ذلك عن كثب.‏

وأشار إلى قرار مجلس الأمن 2334، مفيدًا بأن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغيير ‏يطرأ على حدود 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس، عدا أي اتفاقيات تتوصل إليها ‏الأطراف عبر مفاوضات.‏

وردًّا على أسئلة تتعلق بإرجاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 22 مايو أبان ‏دوجاريك أن ما هو مهم هو أن يقدر الفلسطينيون على التعبير عن رغبتهم عبر صناديق ‏الاقتراع، معربًا عن أمله بأن يتم حل المشاكل المتعلقة بالانتخابات حتى يتمكن ‏الفلسطينيون من الاقتراع.‏

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الأمم المتحدة تجدِّد تأكيد عدم قانونية أنشطة الاستيطان الإسرائيلي في الأرض ‏الفلسطينية المحتلة
سبق

جدّد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك تأكيد عدم تغيُّر ‏موقف الأمم المتحدة بشأن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، بما فيها الإجلاء ‏والهدم، وأنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.‏

وقال دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي: "موقفنا لا يتغير: جميع الأنشطة ‏الاستيطانية، بما فيها الإجلاء والهدم، هي غير قانونية بموجب القانون الدولي". مفيدًا بأن ‏الأمم المتحدة على دراية بالوضع الجاري في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، وتعرُّض ‏أسر فلسطينية للتهجير، وتتابع ذلك عن كثب.‏

وأشار إلى قرار مجلس الأمن 2334، مفيدًا بأن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغيير ‏يطرأ على حدود 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس، عدا أي اتفاقيات تتوصل إليها ‏الأطراف عبر مفاوضات.‏

وردًّا على أسئلة تتعلق بإرجاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 22 مايو أبان ‏دوجاريك أن ما هو مهم هو أن يقدر الفلسطينيون على التعبير عن رغبتهم عبر صناديق ‏الاقتراع، معربًا عن أمله بأن يتم حل المشاكل المتعلقة بالانتخابات حتى يتمكن ‏الفلسطينيون من الاقتراع.‏

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
11:56 PM

الأمم المتحدة تجدِّد تأكيد عدم قانونية أنشطة الاستيطان الإسرائيلي في الأرض ‏الفلسطينية المحتلة

المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغيير ‏يطرأ على حدود 1967 بما فيها ما يتعلق بالقدس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الأمم المتحدة
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جدّد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك تأكيد عدم تغيُّر ‏موقف الأمم المتحدة بشأن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، بما فيها الإجلاء ‏والهدم، وأنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.‏

وقال دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي: "موقفنا لا يتغير: جميع الأنشطة ‏الاستيطانية، بما فيها الإجلاء والهدم، هي غير قانونية بموجب القانون الدولي". مفيدًا بأن ‏الأمم المتحدة على دراية بالوضع الجاري في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، وتعرُّض ‏أسر فلسطينية للتهجير، وتتابع ذلك عن كثب.‏

وأشار إلى قرار مجلس الأمن 2334، مفيدًا بأن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغيير ‏يطرأ على حدود 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس، عدا أي اتفاقيات تتوصل إليها ‏الأطراف عبر مفاوضات.‏

وردًّا على أسئلة تتعلق بإرجاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 22 مايو أبان ‏دوجاريك أن ما هو مهم هو أن يقدر الفلسطينيون على التعبير عن رغبتهم عبر صناديق ‏الاقتراع، معربًا عن أمله بأن يتم حل المشاكل المتعلقة بالانتخابات حتى يتمكن ‏الفلسطينيون من الاقتراع.‏

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