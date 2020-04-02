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"الصحة" تبث أكثر من مليارَيْ رسالة نصية توعوية عن "كورونا"

موجّهة لمختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين وبعدة لغات

بثّت "الصحة" بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أكثر من (2) ملياري رسالة نصية توعوية عن فيروس "كورونا" الجديد كوفيد-19 موجهة لمختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين، وبعدة لغات عددها 24 لغة.

وقد اشتملت هذه الرسائل النصية التوعوية على نصائح وإرشادات للتعامل مع "كورونا" ومنع انتشاره، ومحاربة الشائعات عن "كورونا"، وأهمية غسل اليدين بالماء والصابون، والجلوس في البيت، وتجنّب الزحام، ووضع مسافة متر ونصف بينك وبين من حولك، بالإضافة إلى تطبيق موعد للكشف عن أعراض "كورونا".

وتأتي هذه الخطوة تواصلاً للحملة التوعوية بفيروس "كورونا" والتي أطلقتها الصحة تزامناً مع تفشي الفيروس، وذلك تحت شعار (الوقاية من "كورونا")، حيث تهدف الحملة إلى توعية كل أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم بفيروس "كورونا" الجديد COVID19 وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة التي تسهم بإذن الله في الوقاية منه والحد من انتشاره.

وتتضمن الحملة استخدام عدة وسائل؛ ومنها لوحات الطرق والشاشات الإلكترونية في صالات المطارات وتكثيف النشر التوعوي عبر القنوات الإذاعية والتلفزيونية وإعلانات منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة كالموقع الإلكترونية لوزارة الصحة ومنصاتها في الإعلام الاجتماعي (حساب الوزارة، وحساب الصحة 937، وحساب عش بصحة المتخصص بالتوعية).

وطالبت "الصحة" الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس، والقيام بواجبهم للحد من انتشاره.

ودعت كل المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس "كورونا" الجديد، وذلك على مدار الساعة، مؤكدةً أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها "الصحة"؛ لتجنّب الإصابة بالفيروسات بإذن الله.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تبث أكثر من مليارَيْ رسالة نصية توعوية عن "كورونا"
سبق

بثّت "الصحة" بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أكثر من (2) ملياري رسالة نصية توعوية عن فيروس "كورونا" الجديد كوفيد-19 موجهة لمختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين، وبعدة لغات عددها 24 لغة.

وقد اشتملت هذه الرسائل النصية التوعوية على نصائح وإرشادات للتعامل مع "كورونا" ومنع انتشاره، ومحاربة الشائعات عن "كورونا"، وأهمية غسل اليدين بالماء والصابون، والجلوس في البيت، وتجنّب الزحام، ووضع مسافة متر ونصف بينك وبين من حولك، بالإضافة إلى تطبيق موعد للكشف عن أعراض "كورونا".

وتأتي هذه الخطوة تواصلاً للحملة التوعوية بفيروس "كورونا" والتي أطلقتها الصحة تزامناً مع تفشي الفيروس، وذلك تحت شعار (الوقاية من "كورونا")، حيث تهدف الحملة إلى توعية كل أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم بفيروس "كورونا" الجديد COVID19 وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة التي تسهم بإذن الله في الوقاية منه والحد من انتشاره.

وتتضمن الحملة استخدام عدة وسائل؛ ومنها لوحات الطرق والشاشات الإلكترونية في صالات المطارات وتكثيف النشر التوعوي عبر القنوات الإذاعية والتلفزيونية وإعلانات منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة كالموقع الإلكترونية لوزارة الصحة ومنصاتها في الإعلام الاجتماعي (حساب الوزارة، وحساب الصحة 937، وحساب عش بصحة المتخصص بالتوعية).

وطالبت "الصحة" الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس، والقيام بواجبهم للحد من انتشاره.

ودعت كل المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس "كورونا" الجديد، وذلك على مدار الساعة، مؤكدةً أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها "الصحة"؛ لتجنّب الإصابة بالفيروسات بإذن الله.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
12:15 PM

"الصحة" تبث أكثر من مليارَيْ رسالة نصية توعوية عن "كورونا"

موجّهة لمختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين وبعدة لغات

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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بثّت "الصحة" بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أكثر من (2) ملياري رسالة نصية توعوية عن فيروس "كورونا" الجديد كوفيد-19 موجهة لمختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين، وبعدة لغات عددها 24 لغة.

وقد اشتملت هذه الرسائل النصية التوعوية على نصائح وإرشادات للتعامل مع "كورونا" ومنع انتشاره، ومحاربة الشائعات عن "كورونا"، وأهمية غسل اليدين بالماء والصابون، والجلوس في البيت، وتجنّب الزحام، ووضع مسافة متر ونصف بينك وبين من حولك، بالإضافة إلى تطبيق موعد للكشف عن أعراض "كورونا".

وتأتي هذه الخطوة تواصلاً للحملة التوعوية بفيروس "كورونا" والتي أطلقتها الصحة تزامناً مع تفشي الفيروس، وذلك تحت شعار (الوقاية من "كورونا")، حيث تهدف الحملة إلى توعية كل أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم بفيروس "كورونا" الجديد COVID19 وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة التي تسهم بإذن الله في الوقاية منه والحد من انتشاره.

وتتضمن الحملة استخدام عدة وسائل؛ ومنها لوحات الطرق والشاشات الإلكترونية في صالات المطارات وتكثيف النشر التوعوي عبر القنوات الإذاعية والتلفزيونية وإعلانات منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة كالموقع الإلكترونية لوزارة الصحة ومنصاتها في الإعلام الاجتماعي (حساب الوزارة، وحساب الصحة 937، وحساب عش بصحة المتخصص بالتوعية).

وطالبت "الصحة" الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس، والقيام بواجبهم للحد من انتشاره.

ودعت كل المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس "كورونا" الجديد، وذلك على مدار الساعة، مؤكدةً أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها "الصحة"؛ لتجنّب الإصابة بالفيروسات بإذن الله.

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