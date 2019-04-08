تمديد العقوبات الأوروبية على إيران حتى أبريل 2020

تشتمل على حظر السفر وتجميد أصول 82 شخصاً

مدّد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم، العقوبات على إيران بسبب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان لمدة عام كامل حتى شهر أبريل 2020.

وتتضمن هذه العقوبات "حظر السفر وتجميد الأصول ضد 82 شخصاً، وكيان واحد، وكذلك فرض حظر على تصدير المعدات التي قد تستخدم في إيران، إلى القمع الداخلي، إضافة إلى معدات مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية".

ووضعت هذه العقوبات، لأول مرة، عام 2011 وتمّ تمديدها منذ ذلك الحين على أساس سنوي.