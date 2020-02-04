النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أخضر 16 عاماً" يبدأ الإعداد لكأس آسيا

افتتح المنتخب السعودي تحت 16 عاماً اليوم الثلاثاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي بمدينة اليكانتي الإسبانية، والذي يمتد حتى الحادي عشر من الشهر الجاري، في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 16 عاماً 2020 في البحرين.
وأجرى "الأخضر" مساء اليوم أولى حصصه التدريبية تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي، تركّز العمل خلالها على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية وتكتيكية.

ويفتتح المنتخب السعودي بعد غدٍ الخميس مبارياته الودية ضمن معسكره في إسبانيا بمواجهة منتخب السويد، يلي ذلك لقاؤه لمنتخبي المجر والتشيك على التوالي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"أخضر 16 عاماً" يبدأ الإعداد لكأس آسيا
سبق

افتتح المنتخب السعودي تحت 16 عاماً اليوم الثلاثاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي بمدينة اليكانتي الإسبانية، والذي يمتد حتى الحادي عشر من الشهر الجاري، في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 16 عاماً 2020 في البحرين.
وأجرى "الأخضر" مساء اليوم أولى حصصه التدريبية تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي، تركّز العمل خلالها على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية وتكتيكية.

ويفتتح المنتخب السعودي بعد غدٍ الخميس مبارياته الودية ضمن معسكره في إسبانيا بمواجهة منتخب السويد، يلي ذلك لقاؤه لمنتخبي المجر والتشيك على التوالي.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
10:26 PM

"أخضر 16 عاماً" يبدأ الإعداد لكأس آسيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
13

افتتح المنتخب السعودي تحت 16 عاماً اليوم الثلاثاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي بمدينة اليكانتي الإسبانية، والذي يمتد حتى الحادي عشر من الشهر الجاري، في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 16 عاماً 2020 في البحرين.
وأجرى "الأخضر" مساء اليوم أولى حصصه التدريبية تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي، تركّز العمل خلالها على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية وتكتيكية.

ويفتتح المنتخب السعودي بعد غدٍ الخميس مبارياته الودية ضمن معسكره في إسبانيا بمواجهة منتخب السويد، يلي ذلك لقاؤه لمنتخبي المجر والتشيك على التوالي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,321
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,759
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,884
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,461

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة