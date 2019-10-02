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"المعجل": إقبال كبير على المشاركة بجائزة الابتكار في السلامة المرورية

لتبنّي المبادرات النوعية في 4 فروع والجائزة 50 ألف دولار

أكد رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل "سلامة"، الدكتورعبدالحميد المعجل، وصول العديد من الطلبات من عدة جهات حكومية؛ للمشاركة في "جائزة الابتكار في السلامة المرورية"، بعد أن تم إرسال أكثر من 850 خطابًا للعديد من الجهات الحكومية والخاصة والجامعات بالمملكة والوطن العربي للمشاركة في المسابقة.

ولفت "المعجل" إلى أنه سيتم استقبال الطلبات حتى يناير 2020، والإعلان عن المشاركات في‪ من نفس الشهر، وسيكون التكريم في 10- 12 فبراير 2020 خلال الملتقى الدولي الخامس للسلامة المرورية الذي سيقام بمدينة الدمام.

وأوضح المعجل، خلال مؤتمر صحفي عُقد مؤخرًا بمركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك" بالخبر، للإعلان عن تفاصيل "جائزة الابتكار في السلامة المرورية"، أنه تم مخاطبة وزارة التعليم لمشاركة الطلاب والطلبات والمعلمين والمعلمات، ومخاطبة وزارة الصحة كذلك، وهيئة المهندسين السعوديين، وهيئة الهلال الأحمر، والجمعيات العلمية، والعديد من الجهات الحكومية، للمشاركة في هذه المسابقة عبر أربعة فروع تتمثل في: (الضبط المروري، والهندسة، والتوعية والتعليم، والاستجابة والطوارئ)؛ بهدف تشجيع الابتكار والاختراع في السلامة المرورية، وتبني المبادرات النوعية، وإبراز الجهود المبذولة بهذا المجال الحيوي.

وأشار إلى أن الجائزة هي الأولى على مستوى الوطن العربي، وأنها مفتوحة لجميع الجهات الحكومية والخاصة والأفراد على مستوى الوطن العربي والعالم للمشاركة فيها؛ لافتًا إلى أن شروط الجائزة أن تكون الأعمال المقدمة ضمن مجالات الجائزة الأربعة، وواضحة ومبتكرة، وألا تكون الأعمال المقدمة قد فازت في مسابقات أخرى، وأن تكون الأعمال أصلية، ولصاحبها، ولم يتم تجريبها في أي مكان بالعالم، على أن يقدم الفائز عرضًا مرئيًّا عن المبادرة لا تزيد على ثلاث دقائق في حال فوز مبادرته، وأن يتحمل الحقوق الفكرية لجميع محتويات التصميم والبحوث المقدمة، وستكون قيمة الجوائز للأربعة الفائزين 50 ألف دولار مُقسّمة على فروع الجائزة الأربع بمقدار 10 آلاف دولار لكل فائز، كما أن هناك جوائز مالية عبارة عن 1500 دولار لكل فائز وصلت مشاركته لمرحلة لجنة التحكيم.

وأوضح المعجل، أن الجمعية ستقوم بالتسويق للمشاريع بشكل عام عبر معرض خلال ملتقى السلامة الدولي الخامس، والبحث عن التمويل وحاضنات أعمال لتبني تطبيق تلك الابتكارات في المجالات الأربع.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"المعجل": إقبال كبير على المشاركة بجائزة الابتكار في السلامة المرورية
سبق

أكد رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل "سلامة"، الدكتورعبدالحميد المعجل، وصول العديد من الطلبات من عدة جهات حكومية؛ للمشاركة في "جائزة الابتكار في السلامة المرورية"، بعد أن تم إرسال أكثر من 850 خطابًا للعديد من الجهات الحكومية والخاصة والجامعات بالمملكة والوطن العربي للمشاركة في المسابقة.

ولفت "المعجل" إلى أنه سيتم استقبال الطلبات حتى يناير 2020، والإعلان عن المشاركات في‪ من نفس الشهر، وسيكون التكريم في 10- 12 فبراير 2020 خلال الملتقى الدولي الخامس للسلامة المرورية الذي سيقام بمدينة الدمام.

وأوضح المعجل، خلال مؤتمر صحفي عُقد مؤخرًا بمركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك" بالخبر، للإعلان عن تفاصيل "جائزة الابتكار في السلامة المرورية"، أنه تم مخاطبة وزارة التعليم لمشاركة الطلاب والطلبات والمعلمين والمعلمات، ومخاطبة وزارة الصحة كذلك، وهيئة المهندسين السعوديين، وهيئة الهلال الأحمر، والجمعيات العلمية، والعديد من الجهات الحكومية، للمشاركة في هذه المسابقة عبر أربعة فروع تتمثل في: (الضبط المروري، والهندسة، والتوعية والتعليم، والاستجابة والطوارئ)؛ بهدف تشجيع الابتكار والاختراع في السلامة المرورية، وتبني المبادرات النوعية، وإبراز الجهود المبذولة بهذا المجال الحيوي.

وأشار إلى أن الجائزة هي الأولى على مستوى الوطن العربي، وأنها مفتوحة لجميع الجهات الحكومية والخاصة والأفراد على مستوى الوطن العربي والعالم للمشاركة فيها؛ لافتًا إلى أن شروط الجائزة أن تكون الأعمال المقدمة ضمن مجالات الجائزة الأربعة، وواضحة ومبتكرة، وألا تكون الأعمال المقدمة قد فازت في مسابقات أخرى، وأن تكون الأعمال أصلية، ولصاحبها، ولم يتم تجريبها في أي مكان بالعالم، على أن يقدم الفائز عرضًا مرئيًّا عن المبادرة لا تزيد على ثلاث دقائق في حال فوز مبادرته، وأن يتحمل الحقوق الفكرية لجميع محتويات التصميم والبحوث المقدمة، وستكون قيمة الجوائز للأربعة الفائزين 50 ألف دولار مُقسّمة على فروع الجائزة الأربع بمقدار 10 آلاف دولار لكل فائز، كما أن هناك جوائز مالية عبارة عن 1500 دولار لكل فائز وصلت مشاركته لمرحلة لجنة التحكيم.

وأوضح المعجل، أن الجمعية ستقوم بالتسويق للمشاريع بشكل عام عبر معرض خلال ملتقى السلامة الدولي الخامس، والبحث عن التمويل وحاضنات أعمال لتبني تطبيق تلك الابتكارات في المجالات الأربع.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
10:06 AM

"المعجل": إقبال كبير على المشاركة بجائزة الابتكار في السلامة المرورية

لتبنّي المبادرات النوعية في 4 فروع والجائزة 50 ألف دولار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل "سلامة"، الدكتورعبدالحميد المعجل، وصول العديد من الطلبات من عدة جهات حكومية؛ للمشاركة في "جائزة الابتكار في السلامة المرورية"، بعد أن تم إرسال أكثر من 850 خطابًا للعديد من الجهات الحكومية والخاصة والجامعات بالمملكة والوطن العربي للمشاركة في المسابقة.

ولفت "المعجل" إلى أنه سيتم استقبال الطلبات حتى يناير 2020، والإعلان عن المشاركات في‪ من نفس الشهر، وسيكون التكريم في 10- 12 فبراير 2020 خلال الملتقى الدولي الخامس للسلامة المرورية الذي سيقام بمدينة الدمام.

وأوضح المعجل، خلال مؤتمر صحفي عُقد مؤخرًا بمركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك" بالخبر، للإعلان عن تفاصيل "جائزة الابتكار في السلامة المرورية"، أنه تم مخاطبة وزارة التعليم لمشاركة الطلاب والطلبات والمعلمين والمعلمات، ومخاطبة وزارة الصحة كذلك، وهيئة المهندسين السعوديين، وهيئة الهلال الأحمر، والجمعيات العلمية، والعديد من الجهات الحكومية، للمشاركة في هذه المسابقة عبر أربعة فروع تتمثل في: (الضبط المروري، والهندسة، والتوعية والتعليم، والاستجابة والطوارئ)؛ بهدف تشجيع الابتكار والاختراع في السلامة المرورية، وتبني المبادرات النوعية، وإبراز الجهود المبذولة بهذا المجال الحيوي.

وأشار إلى أن الجائزة هي الأولى على مستوى الوطن العربي، وأنها مفتوحة لجميع الجهات الحكومية والخاصة والأفراد على مستوى الوطن العربي والعالم للمشاركة فيها؛ لافتًا إلى أن شروط الجائزة أن تكون الأعمال المقدمة ضمن مجالات الجائزة الأربعة، وواضحة ومبتكرة، وألا تكون الأعمال المقدمة قد فازت في مسابقات أخرى، وأن تكون الأعمال أصلية، ولصاحبها، ولم يتم تجريبها في أي مكان بالعالم، على أن يقدم الفائز عرضًا مرئيًّا عن المبادرة لا تزيد على ثلاث دقائق في حال فوز مبادرته، وأن يتحمل الحقوق الفكرية لجميع محتويات التصميم والبحوث المقدمة، وستكون قيمة الجوائز للأربعة الفائزين 50 ألف دولار مُقسّمة على فروع الجائزة الأربع بمقدار 10 آلاف دولار لكل فائز، كما أن هناك جوائز مالية عبارة عن 1500 دولار لكل فائز وصلت مشاركته لمرحلة لجنة التحكيم.

وأوضح المعجل، أن الجمعية ستقوم بالتسويق للمشاريع بشكل عام عبر معرض خلال ملتقى السلامة الدولي الخامس، والبحث عن التمويل وحاضنات أعمال لتبني تطبيق تلك الابتكارات في المجالات الأربع.

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