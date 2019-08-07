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تعرّف على بطاقة الحج الذكية..صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-07
07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
01:01 AM
تعرّف على بطاقة الحج الذكية..
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53.8 مليار
31 يوليو
31,468
10 مليارات ..
17 يوليو
30,551
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