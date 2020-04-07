أسعار النفط ترتفع بنسبة 2.27 % و"برنت" قرب الـ 34 دولاراً

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت)، صباح اليوم، بمقدار 0.75 سنت، أو بما يعادل نسبة 2.27%؛ ليصل إلى 33.80 دولار أمريكي.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.67 سنت، أو بما يعادل نسبة 2.57%؛ ليبلغ 26.75 دولار أمريكي.
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت)، صباح اليوم، بمقدار 0.75 سنت، أو بما يعادل نسبة 2.27%؛ ليصل إلى 33.80 دولار أمريكي.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.67 سنت، أو بما يعادل نسبة 2.57%؛ ليبلغ 26.75 دولار أمريكي.النفط أسعار النفط
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت)، صباح اليوم، بمقدار 0.75 سنت، أو بما يعادل نسبة 2.27%؛ ليصل إلى 33.80 دولار أمريكي.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.67 سنت، أو بما يعادل نسبة 2.57%؛ ليبلغ 26.75 دولار أمريكي.
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت)، صباح اليوم، بمقدار 0.75 سنت، أو بما يعادل نسبة 2.27%؛ ليصل إلى 33.80 دولار أمريكي.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.67 سنت، أو بما يعادل نسبة 2.57%؛ ليبلغ 26.75 دولار أمريكي.