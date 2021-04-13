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​"الزكاة والدخل" تحدد أوقات عمل فروعها خلال شهر رمضان

قالت : يمكن للمكلف إنجاز خدماته ذاتياً من خلال 15 صالة شاملة

حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل أوقات عمل فروعها خلال شهر رمضان المبارك، التي يبلغ عددها 18 فرعاً في مدن ومناطق المملكة، من الأحد إلى الخميس من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.


وأوضحت الهيئة بأنه يمكن للمكلف إنجاز خدماته ذاتياً، من خلال 15 صالة شاملة في عدة فروع، تتضمن تقنيات حديثة لتبسيط إجراءات الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة لجميع المكلَّفين، وتسهيل أداء التزاماتهم الزكوية والضريبية، بما يختصر الوقت والجهد.


ودعت هيئة الزكاة والدخل الراغبين بالحصول على مزيد من المعلومات بشأن خدمات الزكاة والدخل، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

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​"الزكاة والدخل" تحدد أوقات عمل فروعها خلال شهر رمضان
سبق
حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل أوقات عمل فروعها خلال شهر رمضان المبارك، التي يبلغ عددها 18 فرعاً في مدن ومناطق المملكة، من الأحد إلى الخميس من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.


وأوضحت الهيئة بأنه يمكن للمكلف إنجاز خدماته ذاتياً، من خلال 15 صالة شاملة في عدة فروع، تتضمن تقنيات حديثة لتبسيط إجراءات الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة لجميع المكلَّفين، وتسهيل أداء التزاماتهم الزكوية والضريبية، بما يختصر الوقت والجهد.


ودعت هيئة الزكاة والدخل الراغبين بالحصول على مزيد من المعلومات بشأن خدمات الزكاة والدخل، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
12:52 PM

​"الزكاة والدخل" تحدد أوقات عمل فروعها خلال شهر رمضان

قالت : يمكن للمكلف إنجاز خدماته ذاتياً من خلال 15 صالة شاملة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل أوقات عمل فروعها خلال شهر رمضان المبارك، التي يبلغ عددها 18 فرعاً في مدن ومناطق المملكة، من الأحد إلى الخميس من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.


وأوضحت الهيئة بأنه يمكن للمكلف إنجاز خدماته ذاتياً، من خلال 15 صالة شاملة في عدة فروع، تتضمن تقنيات حديثة لتبسيط إجراءات الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة لجميع المكلَّفين، وتسهيل أداء التزاماتهم الزكوية والضريبية، بما يختصر الوقت والجهد.


ودعت هيئة الزكاة والدخل الراغبين بالحصول على مزيد من المعلومات بشأن خدمات الزكاة والدخل، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

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