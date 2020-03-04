"التسوية الودية" بالرياض تستردّ أكثر من 5 ملايين و600 ألف ريال

إحالة 1108 قضايا للمحاكم العمالية بسبب تعذر الحلول

تمكّنت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الأسبوع الأول من رجب؛ من إصدار 59 محضر صلح واسترداد حقوق وأجور متأخرة لعاملين بأكثر من مليون وستمائة وخمسة آلاف وأربعمائة وواحد وتسعين ريالًا.



كما أنه وخلال الشهر الماضي، استردت التسوية الودية أكثر من 4 ملايين ريال بالصلح في الدعاوى العمالية، وإحالة عدد 1108 قضايا تعذَّر الوصول بها للصلح إلى المحاكم العمالية.



من جهته أشار مدير عام مكتب الموارد بمنطقة الرياض عبدالكريم بن سعد عسيري، إلى أنه عبر نظام "ودي" الإلكتروني، أصبح بالإمكان رفع الدعوى مع تبليغ المدعى عليه إلكترونيًّا، وتحديد مواعيد جلسات الدعوى العمالية آليًّا دون أي تدخل بشري؛ وفقًا للطاقة الاستيعابية للإدارة.



وأكد "عسيري" حرص المكتب على تسخير جميع الإمكانات التي تهدف إلى خدمة المواطنين والمقيمين بكافة جهودها، مهيبًا بكافة المنشآت بعدم المماطلة في أداء الحقوق للعمال دون سبب مشروع؛ حتى لا تقع المنشأة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بنظام العمل.