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"بندر العصيمي" يحتفل بزواجه في الرياض

احتفل بندر بن عبيد العصيمي، من منسوبي مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، بزواجه من كريمة الشيخ منير بن عبدالله العصيمي.

أقيم الحفل في قصر بانوراما للاحتفالات، بالرياض، بحضور لفيف من الأصدقاء والزملاء والإعلاميين.

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"بندر العصيمي" يحتفل بزواجه في الرياض
سبق

احتفل بندر بن عبيد العصيمي، من منسوبي مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، بزواجه من كريمة الشيخ منير بن عبدالله العصيمي.

أقيم الحفل في قصر بانوراما للاحتفالات، بالرياض، بحضور لفيف من الأصدقاء والزملاء والإعلاميين.

02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
05:24 PM

"بندر العصيمي" يحتفل بزواجه في الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل بندر بن عبيد العصيمي، من منسوبي مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، بزواجه من كريمة الشيخ منير بن عبدالله العصيمي.

أقيم الحفل في قصر بانوراما للاحتفالات، بالرياض، بحضور لفيف من الأصدقاء والزملاء والإعلاميين.

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