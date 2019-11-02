"بندر العصيمي" يحتفل بزواجه في الرياض

احتفل بندر بن عبيد العصيمي، من منسوبي مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، بزواجه من كريمة الشيخ منير بن عبدالله العصيمي.

أقيم الحفل في قصر بانوراما للاحتفالات، بالرياض، بحضور لفيف من الأصدقاء والزملاء والإعلاميين.