النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لمنع تفشي كورونا.. إطلاق سراح آلاف المساجين في الولايات المتحدة

من المجرمين غير الخطرين وكبار السن ومن يعانون من خطر صحي

أطقلت السلطات المحلية في عدد من الولايات الأمريكية، سراح آلاف المساجين؛ في محاولة لمنع تفشي فيروس "كورونا" في السجون.

وذكرت صحيفة "وول ستريت" اليوم الاثنين، أن السجون في كاليفورنيا، ونيويورك، وتكساس، بدأت إطلاق سراح المساجين الذين لا يزالون يقضون مدة محكوميتهم على خلفية قضايا إجرامية خفيفة، وكذلك المساجين المسنّون والذين يعانون من أمراض.

وبحسب "روسيا اليوم"، نقلت الصحيفة عن قاضي القانون الإداري في ولاية أوهايو، برندان شيهان قوله: "نحن لا نفتح أبواب السجون ولا نسمح للمساجين بالمغادرة، وإنما نبحث عن المجرمين غير الخطرين، الذين ارتكبوا جرائم بسيطة، وننظر في الحالات التي تعاني من خطر صحي كبير".

وسجلت الولايات المتحدة، أمس الأحد، ارتفاعًا هائلًا وغير مسبوق في عدد الإصابات الجديدة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19"؛ حيث ازدادت هذه الحصيلة بواقع أكثر من 8 آلاف حالة؛ مما رفع عدد المصابين في الولايات المتحدة إلى 32356 مصابًا.

فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة

الرئيسية/ محطات

اعلان
لمنع تفشي كورونا.. إطلاق سراح آلاف المساجين في الولايات المتحدة
سبق

أطقلت السلطات المحلية في عدد من الولايات الأمريكية، سراح آلاف المساجين؛ في محاولة لمنع تفشي فيروس "كورونا" في السجون.

وذكرت صحيفة "وول ستريت" اليوم الاثنين، أن السجون في كاليفورنيا، ونيويورك، وتكساس، بدأت إطلاق سراح المساجين الذين لا يزالون يقضون مدة محكوميتهم على خلفية قضايا إجرامية خفيفة، وكذلك المساجين المسنّون والذين يعانون من أمراض.

وبحسب "روسيا اليوم"، نقلت الصحيفة عن قاضي القانون الإداري في ولاية أوهايو، برندان شيهان قوله: "نحن لا نفتح أبواب السجون ولا نسمح للمساجين بالمغادرة، وإنما نبحث عن المجرمين غير الخطرين، الذين ارتكبوا جرائم بسيطة، وننظر في الحالات التي تعاني من خطر صحي كبير".

وسجلت الولايات المتحدة، أمس الأحد، ارتفاعًا هائلًا وغير مسبوق في عدد الإصابات الجديدة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19"؛ حيث ازدادت هذه الحصيلة بواقع أكثر من 8 آلاف حالة؛ مما رفع عدد المصابين في الولايات المتحدة إلى 32356 مصابًا.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
11:18 AM

لمنع تفشي كورونا.. إطلاق سراح آلاف المساجين في الولايات المتحدة

من المجرمين غير الخطرين وكبار السن ومن يعانون من خطر صحي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
4,384

أطقلت السلطات المحلية في عدد من الولايات الأمريكية، سراح آلاف المساجين؛ في محاولة لمنع تفشي فيروس "كورونا" في السجون.

وذكرت صحيفة "وول ستريت" اليوم الاثنين، أن السجون في كاليفورنيا، ونيويورك، وتكساس، بدأت إطلاق سراح المساجين الذين لا يزالون يقضون مدة محكوميتهم على خلفية قضايا إجرامية خفيفة، وكذلك المساجين المسنّون والذين يعانون من أمراض.

وبحسب "روسيا اليوم"، نقلت الصحيفة عن قاضي القانون الإداري في ولاية أوهايو، برندان شيهان قوله: "نحن لا نفتح أبواب السجون ولا نسمح للمساجين بالمغادرة، وإنما نبحث عن المجرمين غير الخطرين، الذين ارتكبوا جرائم بسيطة، وننظر في الحالات التي تعاني من خطر صحي كبير".

وسجلت الولايات المتحدة، أمس الأحد، ارتفاعًا هائلًا وغير مسبوق في عدد الإصابات الجديدة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19"؛ حيث ازدادت هذه الحصيلة بواقع أكثر من 8 آلاف حالة؛ مما رفع عدد المصابين في الولايات المتحدة إلى 32356 مصابًا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,537
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,149
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,995
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,551

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة