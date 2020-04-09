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إيطاليا: 542 حالة وفاة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي عدد الإصابات يصل إلى 135 ألفاً

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، اليوم الخميس، عن تخطي أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد 135 ألف حالة.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية، إنه "تم تسجيل 542 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" لترتفع الأعداد إلى 17669 حالة وفاة"، حسب وكالة "أكي" الإيطالية.

وانتشر الفيروس حتى الآن في 209 دول، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض، ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، كما أن الوفيات لم تتخطّ حاجز 3331 إصابة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

فيروس كورونا الجديد

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إيطاليا: 542 حالة وفاة جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، اليوم الخميس، عن تخطي أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد 135 ألف حالة.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية، إنه "تم تسجيل 542 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" لترتفع الأعداد إلى 17669 حالة وفاة"، حسب وكالة "أكي" الإيطالية.

وانتشر الفيروس حتى الآن في 209 دول، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض، ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، كما أن الوفيات لم تتخطّ حاجز 3331 إصابة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
01:38 PM

إيطاليا: 542 حالة وفاة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي عدد الإصابات يصل إلى 135 ألفاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، اليوم الخميس، عن تخطي أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد 135 ألف حالة.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية، إنه "تم تسجيل 542 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" لترتفع الأعداد إلى 17669 حالة وفاة"، حسب وكالة "أكي" الإيطالية.

وانتشر الفيروس حتى الآن في 209 دول، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض، ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، كما أن الوفيات لم تتخطّ حاجز 3331 إصابة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

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