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براءة اختراع لباحثة سعودية ابتكرت طريقة لتحفيز نمو الأوعية الدموية بالأنسجة

باستخدام الحبة السوداء للوقاية من احتمالية نقص الإمداد الدموي والأكسجين

سجّلت الباحثة السعودية في كلية الطب في جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، براءة اختراع لطريقة مبتكرة في تحفيز تكوين الأوعية الدموية في الأنسجة المتضررة والسليمة باستخدام الحبة السوداء.

وأوضحت الدكتورة لبنى بنت إبراهيم العسوم؛ أستاذ الفسيولوجيا الطبية المشارك في كلية الطب، أنه تم تقديم البحث لمكتب البراءات الأمريكية في سبتمبر ٢٠١٧، وتم نشره المبدئي من قِبل مكتب البراءات في يناير ٢٠١٩ ثم القبول النهائي ومنح البراءة في ١٧ مارس ٢٠٢٠.

وعن أساس الفكرة أشارت د. العسوم؛ إلى أنها استخدمت مستحضراً من الحبة السوداء بجرعات محدّدة ولمدة معينة لتحفيز نمو وتكوّن أوعية دموية جديدة في الأنسجة، وكان النسيج محل البحث هو القلب وظهر مجهرياً نمو شعيرات دموية وأوعية صغيرة جديدة وارتفاع في مستوى الهرمونات المنشطة لنمو الأوعية الدموية وهبوط في الهرمونات المثبطة، فيما كان نمو الشبكة الدموية الصغيرة نمواً طبيعياً فسيولوجياً.

وأكّدت أن الاختراع يهدف إلى الوقاية من احتمالية نقص الإمداد الدموي والأكسجين عند الأشخاص الأكثر عرضة إلا أنها تتلخّص في زيادة الاحتياطات والحد من انتشار العدوى بين المرضى والعاملين في العناية الصحية بالمستشفيات، لاسيما أن ذلك يعد أحد التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع الصحي، لافتة إلى أن الاختراع يسهم في مرحلة الوقاية عن طريق إضافة مادة نانو أكسيد التيتانيوم بعد معالجة كيميائية ونانوية "محدودة التأثير" في مختلف أنواع الأقمشة المستخدمة لملابس الممارسين الصحيين وأغطية الرأس والكمامات.

وذكرت العسوم؛ أن جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بوكالة الابتكار وريادة الأعمال (مكتب البراءات) كان لها الدور الفاعل والإيجابي في دعم وتسخير كل الإمكانات للمبتكرين والباحثين.

جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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براءة اختراع لباحثة سعودية ابتكرت طريقة لتحفيز نمو الأوعية الدموية بالأنسجة
سبق

سجّلت الباحثة السعودية في كلية الطب في جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، براءة اختراع لطريقة مبتكرة في تحفيز تكوين الأوعية الدموية في الأنسجة المتضررة والسليمة باستخدام الحبة السوداء.

وأوضحت الدكتورة لبنى بنت إبراهيم العسوم؛ أستاذ الفسيولوجيا الطبية المشارك في كلية الطب، أنه تم تقديم البحث لمكتب البراءات الأمريكية في سبتمبر ٢٠١٧، وتم نشره المبدئي من قِبل مكتب البراءات في يناير ٢٠١٩ ثم القبول النهائي ومنح البراءة في ١٧ مارس ٢٠٢٠.

وعن أساس الفكرة أشارت د. العسوم؛ إلى أنها استخدمت مستحضراً من الحبة السوداء بجرعات محدّدة ولمدة معينة لتحفيز نمو وتكوّن أوعية دموية جديدة في الأنسجة، وكان النسيج محل البحث هو القلب وظهر مجهرياً نمو شعيرات دموية وأوعية صغيرة جديدة وارتفاع في مستوى الهرمونات المنشطة لنمو الأوعية الدموية وهبوط في الهرمونات المثبطة، فيما كان نمو الشبكة الدموية الصغيرة نمواً طبيعياً فسيولوجياً.

وأكّدت أن الاختراع يهدف إلى الوقاية من احتمالية نقص الإمداد الدموي والأكسجين عند الأشخاص الأكثر عرضة إلا أنها تتلخّص في زيادة الاحتياطات والحد من انتشار العدوى بين المرضى والعاملين في العناية الصحية بالمستشفيات، لاسيما أن ذلك يعد أحد التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع الصحي، لافتة إلى أن الاختراع يسهم في مرحلة الوقاية عن طريق إضافة مادة نانو أكسيد التيتانيوم بعد معالجة كيميائية ونانوية "محدودة التأثير" في مختلف أنواع الأقمشة المستخدمة لملابس الممارسين الصحيين وأغطية الرأس والكمامات.

وذكرت العسوم؛ أن جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بوكالة الابتكار وريادة الأعمال (مكتب البراءات) كان لها الدور الفاعل والإيجابي في دعم وتسخير كل الإمكانات للمبتكرين والباحثين.

18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
12:42 PM

براءة اختراع لباحثة سعودية ابتكرت طريقة لتحفيز نمو الأوعية الدموية بالأنسجة

باستخدام الحبة السوداء للوقاية من احتمالية نقص الإمداد الدموي والأكسجين

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محمد عبيد - الدمام
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سجّلت الباحثة السعودية في كلية الطب في جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، براءة اختراع لطريقة مبتكرة في تحفيز تكوين الأوعية الدموية في الأنسجة المتضررة والسليمة باستخدام الحبة السوداء.

وأوضحت الدكتورة لبنى بنت إبراهيم العسوم؛ أستاذ الفسيولوجيا الطبية المشارك في كلية الطب، أنه تم تقديم البحث لمكتب البراءات الأمريكية في سبتمبر ٢٠١٧، وتم نشره المبدئي من قِبل مكتب البراءات في يناير ٢٠١٩ ثم القبول النهائي ومنح البراءة في ١٧ مارس ٢٠٢٠.

وعن أساس الفكرة أشارت د. العسوم؛ إلى أنها استخدمت مستحضراً من الحبة السوداء بجرعات محدّدة ولمدة معينة لتحفيز نمو وتكوّن أوعية دموية جديدة في الأنسجة، وكان النسيج محل البحث هو القلب وظهر مجهرياً نمو شعيرات دموية وأوعية صغيرة جديدة وارتفاع في مستوى الهرمونات المنشطة لنمو الأوعية الدموية وهبوط في الهرمونات المثبطة، فيما كان نمو الشبكة الدموية الصغيرة نمواً طبيعياً فسيولوجياً.

وأكّدت أن الاختراع يهدف إلى الوقاية من احتمالية نقص الإمداد الدموي والأكسجين عند الأشخاص الأكثر عرضة إلا أنها تتلخّص في زيادة الاحتياطات والحد من انتشار العدوى بين المرضى والعاملين في العناية الصحية بالمستشفيات، لاسيما أن ذلك يعد أحد التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع الصحي، لافتة إلى أن الاختراع يسهم في مرحلة الوقاية عن طريق إضافة مادة نانو أكسيد التيتانيوم بعد معالجة كيميائية ونانوية "محدودة التأثير" في مختلف أنواع الأقمشة المستخدمة لملابس الممارسين الصحيين وأغطية الرأس والكمامات.

وذكرت العسوم؛ أن جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بوكالة الابتكار وريادة الأعمال (مكتب البراءات) كان لها الدور الفاعل والإيجابي في دعم وتسخير كل الإمكانات للمبتكرين والباحثين.

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