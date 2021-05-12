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"العجمي": ولي العهد تميز بنظرته البعيدة منطلقًا من الإرث العريق لبلاده

أشار إلى التحديات والإنجازات بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لولي العهد

أكد الخبير و أستاذ الإعلام الرقمي العقيد الدكتور فهيد بن سالم العجمي، أن ذكرى البيعة الرابعة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحلّ

لتؤكد على إنجازات مميزة وتطور كبير تشهده المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود صاحب الرؤية الثاقبة في اختيار الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء.

وقال "العجمي": تلك الأعوام الأربع السابقة شهدت تطورًا هائلاً في كافة الاتجاهات والأصعدة والوصول إلى تحقيق المنجزات على أرض الواقع وفقًا لخطط واضحة مستشرفًا ملامح مستقبل مشرق للوطن.

وأضاف: طموحات ورؤى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لا تتوقف، حيث يسعى دومًا إلى وضع المملكة في مصاف دول العالم المتقدمة. يؤمن الشعب السعودي بكافة التغييرات التي أجراها سمو الأمير محمد بن سلمان برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتكون بمثابة نقطة تحول على مستوى الدولة عمومًا.

وأردف: رغم كثرة التحديات التي شهدتها المملكة في الفترة السابقة إلا أن سمو الأمير محمد بن سلمان تميز بحكمته ونظرته البعيدة منطلقًا من الإرث العريق لبلاده ليعالج الحاضر وعينه على المستقبل في كافة المجالات.

وتابع: لقد سار الإصلاح بشكل أفقي لجوانب عدة تدعم الوطن والمواطن والمقيم على حد سواء لتثمر عن إنجازات وتطورات هائلة بفضل خطط ولي العهد التي حققت الريادة للمملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العجمي": ولي العهد تميز بنظرته البعيدة منطلقًا من الإرث العريق لبلاده
سبق

أكد الخبير و أستاذ الإعلام الرقمي العقيد الدكتور فهيد بن سالم العجمي، أن ذكرى البيعة الرابعة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحلّ

لتؤكد على إنجازات مميزة وتطور كبير تشهده المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود صاحب الرؤية الثاقبة في اختيار الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء.

وقال "العجمي": تلك الأعوام الأربع السابقة شهدت تطورًا هائلاً في كافة الاتجاهات والأصعدة والوصول إلى تحقيق المنجزات على أرض الواقع وفقًا لخطط واضحة مستشرفًا ملامح مستقبل مشرق للوطن.

وأضاف: طموحات ورؤى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لا تتوقف، حيث يسعى دومًا إلى وضع المملكة في مصاف دول العالم المتقدمة. يؤمن الشعب السعودي بكافة التغييرات التي أجراها سمو الأمير محمد بن سلمان برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتكون بمثابة نقطة تحول على مستوى الدولة عمومًا.

وأردف: رغم كثرة التحديات التي شهدتها المملكة في الفترة السابقة إلا أن سمو الأمير محمد بن سلمان تميز بحكمته ونظرته البعيدة منطلقًا من الإرث العريق لبلاده ليعالج الحاضر وعينه على المستقبل في كافة المجالات.

وتابع: لقد سار الإصلاح بشكل أفقي لجوانب عدة تدعم الوطن والمواطن والمقيم على حد سواء لتثمر عن إنجازات وتطورات هائلة بفضل خطط ولي العهد التي حققت الريادة للمملكة.

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
02:41 PM

"العجمي": ولي العهد تميز بنظرته البعيدة منطلقًا من الإرث العريق لبلاده

أشار إلى التحديات والإنجازات بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لولي العهد

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أحمد البراهيم - الرياض
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أكد الخبير و أستاذ الإعلام الرقمي العقيد الدكتور فهيد بن سالم العجمي، أن ذكرى البيعة الرابعة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحلّ

لتؤكد على إنجازات مميزة وتطور كبير تشهده المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود صاحب الرؤية الثاقبة في اختيار الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء.

وقال "العجمي": تلك الأعوام الأربع السابقة شهدت تطورًا هائلاً في كافة الاتجاهات والأصعدة والوصول إلى تحقيق المنجزات على أرض الواقع وفقًا لخطط واضحة مستشرفًا ملامح مستقبل مشرق للوطن.

وأضاف: طموحات ورؤى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لا تتوقف، حيث يسعى دومًا إلى وضع المملكة في مصاف دول العالم المتقدمة. يؤمن الشعب السعودي بكافة التغييرات التي أجراها سمو الأمير محمد بن سلمان برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتكون بمثابة نقطة تحول على مستوى الدولة عمومًا.

وأردف: رغم كثرة التحديات التي شهدتها المملكة في الفترة السابقة إلا أن سمو الأمير محمد بن سلمان تميز بحكمته ونظرته البعيدة منطلقًا من الإرث العريق لبلاده ليعالج الحاضر وعينه على المستقبل في كافة المجالات.

وتابع: لقد سار الإصلاح بشكل أفقي لجوانب عدة تدعم الوطن والمواطن والمقيم على حد سواء لتثمر عن إنجازات وتطورات هائلة بفضل خطط ولي العهد التي حققت الريادة للمملكة.

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