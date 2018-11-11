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نائب أمير مكة المكرمة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "الحارثي"

استُشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي

نقل نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لذوي الشهيد منصور محمد الحارثي الذي استُشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

وعبَّر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيد عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه به، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يتقبله مع الشهداء، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان جثمان الشهيد قد وصل إلى مكة المكرمة، وكان في استقباله عدد من المسؤولين في القطاعَيْن العسكري والعام الذين أدوا الصلاة عليه، وشاركوا أسرته تشييع جثمانه ومواراته الثرى.

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نائب أمير مكة المكرمة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "الحارثي"
سبق

نقل نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لذوي الشهيد منصور محمد الحارثي الذي استُشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

وعبَّر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيد عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه به، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يتقبله مع الشهداء، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان جثمان الشهيد قد وصل إلى مكة المكرمة، وكان في استقباله عدد من المسؤولين في القطاعَيْن العسكري والعام الذين أدوا الصلاة عليه، وشاركوا أسرته تشييع جثمانه ومواراته الثرى.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
01:36 AM

نائب أمير مكة المكرمة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "الحارثي"

استُشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نقل نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لذوي الشهيد منصور محمد الحارثي الذي استُشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

وعبَّر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيد عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه به، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يتقبله مع الشهداء، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان جثمان الشهيد قد وصل إلى مكة المكرمة، وكان في استقباله عدد من المسؤولين في القطاعَيْن العسكري والعام الذين أدوا الصلاة عليه، وشاركوا أسرته تشييع جثمانه ومواراته الثرى.

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