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"الجزائية المتخصصة" تعلن موعداً للنظر في الدعوى ضد "الصيعري"

المحكمة ستُصدر حكمها غيابياً في حال عدم حضور المتهم

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم محمد بن علي بن سعيد الصيعري "سعودي الجنسية" بموجب الهوية الوطنية رقم (1083885879) عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 8/ 3/ 1442هـ وتاريخ 27/ 5/ 1442 وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأحد الموافق 15/ 8/ 1442هـ العاشرة صباحاً.

وذكرت المحكمة أنها تأمل من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

المحكمة الجزائية المتخصصة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجزائية المتخصصة" تعلن موعداً للنظر في الدعوى ضد "الصيعري"
سبق

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم محمد بن علي بن سعيد الصيعري "سعودي الجنسية" بموجب الهوية الوطنية رقم (1083885879) عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 8/ 3/ 1442هـ وتاريخ 27/ 5/ 1442 وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأحد الموافق 15/ 8/ 1442هـ العاشرة صباحاً.

وذكرت المحكمة أنها تأمل من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
05:25 PM
اخر تعديل
19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
06:49 PM

"الجزائية المتخصصة" تعلن موعداً للنظر في الدعوى ضد "الصيعري"

المحكمة ستُصدر حكمها غيابياً في حال عدم حضور المتهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم محمد بن علي بن سعيد الصيعري "سعودي الجنسية" بموجب الهوية الوطنية رقم (1083885879) عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 8/ 3/ 1442هـ وتاريخ 27/ 5/ 1442 وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأحد الموافق 15/ 8/ 1442هـ العاشرة صباحاً.

وذكرت المحكمة أنها تأمل من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

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