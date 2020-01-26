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إصابة في الرأس وشبه فقدان للوعي نتيجة سقوط مركبة بالباحة

كشف المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، عن أن العامل الآسيوي الذي أخرجته فرق الدفاع المدني بعد حادث الانقلاب تعرض لإصابات في الرأس، وتم نقله وهو شبه فاقد للوعي.

وتفصيلاً، قال الزهراني إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغاً عن حادث انقلاب في تمام الساعة 15:39 بعد عصر اليوم السبت على الرقم الموحد 997 الموقع عقبة الملك خالد.

وأضاف أنه تم توجيه فرقه إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول أول فرقة اتضح وجود إصابه من الجنسية الآسيوية، مشيرًا إلى أنه جرى التعامل مع الإصابة إسعافياً بالموقع، ووصفت الإصابة بـ"الخطيرة"، ومن ثم تم نقلها عن طريق إسعافات الهلال الأحمر لمستشفى الملك فهد بالباحة.

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إصابة في الرأس وشبه فقدان للوعي نتيجة سقوط مركبة بالباحة
سبق

كشف المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، عن أن العامل الآسيوي الذي أخرجته فرق الدفاع المدني بعد حادث الانقلاب تعرض لإصابات في الرأس، وتم نقله وهو شبه فاقد للوعي.

وتفصيلاً، قال الزهراني إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغاً عن حادث انقلاب في تمام الساعة 15:39 بعد عصر اليوم السبت على الرقم الموحد 997 الموقع عقبة الملك خالد.

وأضاف أنه تم توجيه فرقه إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول أول فرقة اتضح وجود إصابه من الجنسية الآسيوية، مشيرًا إلى أنه جرى التعامل مع الإصابة إسعافياً بالموقع، ووصفت الإصابة بـ"الخطيرة"، ومن ثم تم نقلها عن طريق إسعافات الهلال الأحمر لمستشفى الملك فهد بالباحة.

26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
09:38 PM

إصابة في الرأس وشبه فقدان للوعي نتيجة سقوط مركبة بالباحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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كشف المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، عن أن العامل الآسيوي الذي أخرجته فرق الدفاع المدني بعد حادث الانقلاب تعرض لإصابات في الرأس، وتم نقله وهو شبه فاقد للوعي.

وتفصيلاً، قال الزهراني إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغاً عن حادث انقلاب في تمام الساعة 15:39 بعد عصر اليوم السبت على الرقم الموحد 997 الموقع عقبة الملك خالد.

وأضاف أنه تم توجيه فرقه إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول أول فرقة اتضح وجود إصابه من الجنسية الآسيوية، مشيرًا إلى أنه جرى التعامل مع الإصابة إسعافياً بالموقع، ووصفت الإصابة بـ"الخطيرة"، ومن ثم تم نقلها عن طريق إسعافات الهلال الأحمر لمستشفى الملك فهد بالباحة.

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