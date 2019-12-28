"الانضباط": رفض احتجاج ضمك ضد الأهلي
أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم رفضها الاحتجاج المقدَّم من فريق ضمك ضد فريق الأهلي.
وقالت اللجنة: "قدَّم نادي ضمك ضد النادي الأهلي بسبب عدم أهلية مشاركة اللاعب باسم صالح عطاالله البقي في المباراة التي أُقيمت بين فريقَي النادي الأهلي ونادي ضمك بتاريخ 19/ 12/ 2019م".
وأضافت اللجنة: "تمت دراسة القرار، وتقرر:
أولاً: قبول احتجاج نادي ضمك من الناحية الشكلية.
ثانيًا: رفض احتجاج نادي ضمك من الناحية الموضوعية.
ثالثًا: مصادرة رسوم الاحتجاج لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم.
رابعًا: القرار قابل للاستئناف وفقًا للمادة الـ(139) من اللائحة".
ضمك
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الدوري السعودي للمحترفين
"الانضباط": رفض احتجاج ضمك ضد الأهلي
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-12-28
أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم رفضها الاحتجاج المقدَّم من فريق ضمك ضد فريق الأهلي.
وقالت اللجنة: "قدَّم نادي ضمك ضد النادي الأهلي بسبب عدم أهلية مشاركة اللاعب باسم صالح عطاالله البقي في المباراة التي أُقيمت بين فريقَي النادي الأهلي ونادي ضمك بتاريخ 19/ 12/ 2019م".
وأضافت اللجنة: "تمت دراسة القرار، وتقرر:
أولاً: قبول احتجاج نادي ضمك من الناحية الشكلية.
ثانيًا: رفض احتجاج نادي ضمك من الناحية الموضوعية.
ثالثًا: مصادرة رسوم الاحتجاج لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم.
رابعًا: القرار قابل للاستئناف وفقًا للمادة الـ(139) من اللائحة".
28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441
12:51 AM
"الانضباط": رفض احتجاج ضمك ضد الأهلي
أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم رفضها الاحتجاج المقدَّم من فريق ضمك ضد فريق الأهلي.
وقالت اللجنة: "قدَّم نادي ضمك ضد النادي الأهلي بسبب عدم أهلية مشاركة اللاعب باسم صالح عطاالله البقي في المباراة التي أُقيمت بين فريقَي النادي الأهلي ونادي ضمك بتاريخ 19/ 12/ 2019م".
وأضافت اللجنة: "تمت دراسة القرار، وتقرر:
أولاً: قبول احتجاج نادي ضمك من الناحية الشكلية.
ثانيًا: رفض احتجاج نادي ضمك من الناحية الموضوعية.
ثالثًا: مصادرة رسوم الاحتجاج لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم.
رابعًا: القرار قابل للاستئناف وفقًا للمادة الـ(139) من اللائحة".