"الانضباط": رفض احتجاج ضمك ضد الأهلي

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم رفضها الاحتجاج المقدَّم من فريق ضمك ضد فريق الأهلي.

وقالت اللجنة: "قدَّم نادي ضمك ضد النادي الأهلي بسبب عدم أهلية مشاركة اللاعب باسم صالح عطاالله البقي في المباراة التي أُقيمت بين فريقَي النادي الأهلي ونادي ضمك بتاريخ 19/ 12/ 2019م".

وأضافت اللجنة: "تمت دراسة القرار، وتقرر:

أولاً: قبول احتجاج نادي ضمك من الناحية الشكلية.

ثانيًا: رفض احتجاج نادي ضمك من الناحية الموضوعية.

ثالثًا: مصادرة رسوم الاحتجاج لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

رابعًا: القرار قابل للاستئناف وفقًا للمادة الـ(139) من اللائحة".