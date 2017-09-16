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رئيس الوزراء الفلسطيني: الأغوار جزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية

توعد بمقاضاة إسرائيل على استغلالها مؤكدًا أن الحديث عن ضمها باطل

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه، أن الأغوار جزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية، معتبرًا أن الحديث عن ضمها باطل، وأكد أن المستوطنين غير شرعيين.

وقال "أشتية" خلال جلسة الحكومة، التي عقدت في بلدة فصايل في الأغوار اليوم: نؤكد التزام الحكومة بتعليمات الرئيس محمود عباس، المتمثلة بالعمل من أجل تعزيز صمود أهلنا على أرضنا، ومن أجل أن تكون منطقة الأغوار الفلسطينية، سلة خضار وفواكه فلسطين كما كانت عليه في الماضي.

وأضاف: مساحة الأغوار الفلسطينية تبلغ 1622 كيلومتراً مربعًا، وتشكل 28% من مساحة الضفة الغربية، والحديث عن ضم الأغوار كلام باطل، الفلسطيني هنا قبل المستوطن، والمستوطنون هنا غير شرعيين وغير قانونيين، والحديث عن ضم الأغوار مدان من كل الأطراف، ومحاولة لكسب أصوات انتخابية.

وشكر رئيس الوزراء جميع الدول التي أدانت إعلان نتنياهو بخصوص الأغوار، وذكّر بقرار مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي أدان بكامل مكوناته إعلان نتنياهو، كما شكر الدول الأوروبية وجميع الدول العربية التي أدانت الأمر.

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رئيس الوزراء الفلسطيني: الأغوار جزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية
سبق

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه، أن الأغوار جزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية، معتبرًا أن الحديث عن ضمها باطل، وأكد أن المستوطنين غير شرعيين.

وقال "أشتية" خلال جلسة الحكومة، التي عقدت في بلدة فصايل في الأغوار اليوم: نؤكد التزام الحكومة بتعليمات الرئيس محمود عباس، المتمثلة بالعمل من أجل تعزيز صمود أهلنا على أرضنا، ومن أجل أن تكون منطقة الأغوار الفلسطينية، سلة خضار وفواكه فلسطين كما كانت عليه في الماضي.

وأضاف: مساحة الأغوار الفلسطينية تبلغ 1622 كيلومتراً مربعًا، وتشكل 28% من مساحة الضفة الغربية، والحديث عن ضم الأغوار كلام باطل، الفلسطيني هنا قبل المستوطن، والمستوطنون هنا غير شرعيين وغير قانونيين، والحديث عن ضم الأغوار مدان من كل الأطراف، ومحاولة لكسب أصوات انتخابية.

وشكر رئيس الوزراء جميع الدول التي أدانت إعلان نتنياهو بخصوص الأغوار، وذكّر بقرار مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي أدان بكامل مكوناته إعلان نتنياهو، كما شكر الدول الأوروبية وجميع الدول العربية التي أدانت الأمر.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
03:40 PM

رئيس الوزراء الفلسطيني: الأغوار جزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية

توعد بمقاضاة إسرائيل على استغلالها مؤكدًا أن الحديث عن ضمها باطل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه، أن الأغوار جزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية، معتبرًا أن الحديث عن ضمها باطل، وأكد أن المستوطنين غير شرعيين.

وقال "أشتية" خلال جلسة الحكومة، التي عقدت في بلدة فصايل في الأغوار اليوم: نؤكد التزام الحكومة بتعليمات الرئيس محمود عباس، المتمثلة بالعمل من أجل تعزيز صمود أهلنا على أرضنا، ومن أجل أن تكون منطقة الأغوار الفلسطينية، سلة خضار وفواكه فلسطين كما كانت عليه في الماضي.

وأضاف: مساحة الأغوار الفلسطينية تبلغ 1622 كيلومتراً مربعًا، وتشكل 28% من مساحة الضفة الغربية، والحديث عن ضم الأغوار كلام باطل، الفلسطيني هنا قبل المستوطن، والمستوطنون هنا غير شرعيين وغير قانونيين، والحديث عن ضم الأغوار مدان من كل الأطراف، ومحاولة لكسب أصوات انتخابية.

وشكر رئيس الوزراء جميع الدول التي أدانت إعلان نتنياهو بخصوص الأغوار، وذكّر بقرار مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي أدان بكامل مكوناته إعلان نتنياهو، كما شكر الدول الأوروبية وجميع الدول العربية التي أدانت الأمر.

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