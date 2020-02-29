الأسهم الأمريكية: ستاندرد اند بورز يتكبد أكبر خسارة منذ أزمة 2008
بفعل المخاوف المتنامية من فيروس كورونا
تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 للجلسة السابعة على التوالي، الجمعة، ليكابد المؤشر القياسي أكبر خسارة أسبوعية له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 بفعل المخاوف المتنامية من أن يفضي فيروس كورونا سريع الانتشار إلى ركود اقتصادي، رغم تقلص خسائر الأسهم في ختام الجلسة.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 356.88 نقطة بما يعادل 1.39 بالمئة إلى 25409.76 نقطة، وفقد ستاندرد اند بورز 24.7 نقطة أو 0.83 بالمئة، ليسجل 2954.06 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 0.89 نقطة أو 0.01 بالمئة ليصل إلى 8567.37 نقطة.
الأسهم الأمريكية: ستاندرد اند بورز يتكبد أكبر خسارة منذ أزمة 2008
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-02-29
تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 للجلسة السابعة على التوالي، الجمعة، ليكابد المؤشر القياسي أكبر خسارة أسبوعية له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 بفعل المخاوف المتنامية من أن يفضي فيروس كورونا سريع الانتشار إلى ركود اقتصادي، رغم تقلص خسائر الأسهم في ختام الجلسة.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 356.88 نقطة بما يعادل 1.39 بالمئة إلى 25409.76 نقطة، وفقد ستاندرد اند بورز 24.7 نقطة أو 0.83 بالمئة، ليسجل 2954.06 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 0.89 نقطة أو 0.01 بالمئة ليصل إلى 8567.37 نقطة.
29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
10:17 AM
الأسهم الأمريكية: ستاندرد اند بورز يتكبد أكبر خسارة منذ أزمة 2008
تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 للجلسة السابعة على التوالي، الجمعة، ليكابد المؤشر القياسي أكبر خسارة أسبوعية له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 بفعل المخاوف المتنامية من أن يفضي فيروس كورونا سريع الانتشار إلى ركود اقتصادي، رغم تقلص خسائر الأسهم في ختام الجلسة.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 356.88 نقطة بما يعادل 1.39 بالمئة إلى 25409.76 نقطة، وفقد ستاندرد اند بورز 24.7 نقطة أو 0.83 بالمئة، ليسجل 2954.06 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 0.89 نقطة أو 0.01 بالمئة ليصل إلى 8567.37 نقطة.