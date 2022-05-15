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بعد غد.. مختبرات حائل تستقبل عيّنات فحص "كورونا" والنتيجة في 6 ساعات

جهاز يتسع لأكثر من 90 عيّنة ويوفّر وقت الإرسال إلى الرياض.. تدريب وتأهيل

تستقبل مختبرات وبنوك الدم بصحة حائل، اعتباراً من الأحد المقبل 17 مايو 2020، عيّنات فحص المخالطين والعائدين من الدول الموبوءة بفيروس كورونا (COVID – 19) والمشتبه فيهم.

ويأتي إطلاق العمل في المختبر، بعد أن تمّ تدريب أكثر من ستة اختصاصيين وفنيين من المختبر الإقليمي ومركز السموم بحائل، وتأهيلهم على أعلى مستوى.

وعلمت "سبق"، أن جهاز فحص عيّنات فيروس كورونا بحائل، يتسع لأكثر من 90 عيّنة، ويستغرق إظهار النتائج من خلالها من أربع إلى ست ساعات، فيما يتم رصد النتائج مباشرة في برنامج "حصن" الذي تشرف عليه وزارة الصحة؛ ليتسنى إشراكه مع الجهات ذات العلاقة.

وسيوفر جهاز عيّنة التحاليل لـ"كورونا"، الوقت لمصلحة صحة حائل بدلاً من إرسالها إلى الرياض، واستغراق يومين إلى ثلاثة أيام لإظهار نتيجة التحليل.

من جهته، أوضح مدير صحة حائل الدكتور حمود الشمري؛ أن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، سيدشّن مختبر الفيروسات، الأسبوع المقبل، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وذلك خلال تدشين افتراضي "عن بُعد".

صحة حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد غد.. مختبرات حائل تستقبل عيّنات فحص "كورونا" والنتيجة في 6 ساعات
سبق

تستقبل مختبرات وبنوك الدم بصحة حائل، اعتباراً من الأحد المقبل 17 مايو 2020، عيّنات فحص المخالطين والعائدين من الدول الموبوءة بفيروس كورونا (COVID – 19) والمشتبه فيهم.

ويأتي إطلاق العمل في المختبر، بعد أن تمّ تدريب أكثر من ستة اختصاصيين وفنيين من المختبر الإقليمي ومركز السموم بحائل، وتأهيلهم على أعلى مستوى.

وعلمت "سبق"، أن جهاز فحص عيّنات فيروس كورونا بحائل، يتسع لأكثر من 90 عيّنة، ويستغرق إظهار النتائج من خلالها من أربع إلى ست ساعات، فيما يتم رصد النتائج مباشرة في برنامج "حصن" الذي تشرف عليه وزارة الصحة؛ ليتسنى إشراكه مع الجهات ذات العلاقة.

وسيوفر جهاز عيّنة التحاليل لـ"كورونا"، الوقت لمصلحة صحة حائل بدلاً من إرسالها إلى الرياض، واستغراق يومين إلى ثلاثة أيام لإظهار نتيجة التحليل.

من جهته، أوضح مدير صحة حائل الدكتور حمود الشمري؛ أن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، سيدشّن مختبر الفيروسات، الأسبوع المقبل، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وذلك خلال تدشين افتراضي "عن بُعد".

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
03:07 PM

بعد غد.. مختبرات حائل تستقبل عيّنات فحص "كورونا" والنتيجة في 6 ساعات

جهاز يتسع لأكثر من 90 عيّنة ويوفّر وقت الإرسال إلى الرياض.. تدريب وتأهيل

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خالد السليمي - حائل
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تستقبل مختبرات وبنوك الدم بصحة حائل، اعتباراً من الأحد المقبل 17 مايو 2020، عيّنات فحص المخالطين والعائدين من الدول الموبوءة بفيروس كورونا (COVID – 19) والمشتبه فيهم.

ويأتي إطلاق العمل في المختبر، بعد أن تمّ تدريب أكثر من ستة اختصاصيين وفنيين من المختبر الإقليمي ومركز السموم بحائل، وتأهيلهم على أعلى مستوى.

وعلمت "سبق"، أن جهاز فحص عيّنات فيروس كورونا بحائل، يتسع لأكثر من 90 عيّنة، ويستغرق إظهار النتائج من خلالها من أربع إلى ست ساعات، فيما يتم رصد النتائج مباشرة في برنامج "حصن" الذي تشرف عليه وزارة الصحة؛ ليتسنى إشراكه مع الجهات ذات العلاقة.

وسيوفر جهاز عيّنة التحاليل لـ"كورونا"، الوقت لمصلحة صحة حائل بدلاً من إرسالها إلى الرياض، واستغراق يومين إلى ثلاثة أيام لإظهار نتيجة التحليل.

من جهته، أوضح مدير صحة حائل الدكتور حمود الشمري؛ أن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، سيدشّن مختبر الفيروسات، الأسبوع المقبل، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وذلك خلال تدشين افتراضي "عن بُعد".

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