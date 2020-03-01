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"إطفاء الحرس الوطني" يستهدف المنسوبين وأبناءهم لتعزيز الثقافة والتوعية

بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني.. تحت شعار "السلامة أولاً"

شاركت وحدات الإطفاء ‫بوزارة الحرس الوطني في فعاليات ‫اليوم العالمي للدفاع المدني 2020 تحت شعار ‫"السلامة أولاً"؛ وذلك لتعزيز ثقافة السلامة لدى منسوبي الوزارة.

وأقامت أيضًا الشؤون الثقافية بوزارة الحرس الوطني عددًا من الفعاليات بهذه المناسبة في المراكز الثقافية الترفيهية بالمدن السكنية للوزارة بمدينة الرياض.

‏كما تواصلت جهود منسوبي وحدات الإطفاء بزيارة المدارس لتعزيز ثقافة السلامة لدى طلاب مدارس إسكان الوزارة.

وزارة الحرس الوطني الدفاع المدني اليوم العالمي للدفاع المدني الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إطفاء الحرس الوطني" يستهدف المنسوبين وأبناءهم لتعزيز الثقافة والتوعية
سبق

شاركت وحدات الإطفاء ‫بوزارة الحرس الوطني في فعاليات ‫اليوم العالمي للدفاع المدني 2020 تحت شعار ‫"السلامة أولاً"؛ وذلك لتعزيز ثقافة السلامة لدى منسوبي الوزارة.

وأقامت أيضًا الشؤون الثقافية بوزارة الحرس الوطني عددًا من الفعاليات بهذه المناسبة في المراكز الثقافية الترفيهية بالمدن السكنية للوزارة بمدينة الرياض.

‏كما تواصلت جهود منسوبي وحدات الإطفاء بزيارة المدارس لتعزيز ثقافة السلامة لدى طلاب مدارس إسكان الوزارة.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
11:10 PM
اخر تعديل
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
01:43 AM

"إطفاء الحرس الوطني" يستهدف المنسوبين وأبناءهم لتعزيز الثقافة والتوعية

بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني.. تحت شعار "السلامة أولاً"

A A A
متعب البقمي - الرياض
0
1,392

شاركت وحدات الإطفاء ‫بوزارة الحرس الوطني في فعاليات ‫اليوم العالمي للدفاع المدني 2020 تحت شعار ‫"السلامة أولاً"؛ وذلك لتعزيز ثقافة السلامة لدى منسوبي الوزارة.

وأقامت أيضًا الشؤون الثقافية بوزارة الحرس الوطني عددًا من الفعاليات بهذه المناسبة في المراكز الثقافية الترفيهية بالمدن السكنية للوزارة بمدينة الرياض.

‏كما تواصلت جهود منسوبي وحدات الإطفاء بزيارة المدارس لتعزيز ثقافة السلامة لدى طلاب مدارس إسكان الوزارة.

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