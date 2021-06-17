النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ممشى وشارع للفن وأكلات شعبية تحتضنها قرية جازان التهامية.. هنا التفاصيل

بلدية بيش وقّعت مؤخرًا عقد تشغيلها مع إحدى الشركات المتخصصة

سعت بلدية محافظة بيش إلى إنشاء سوق العشش الذي يحاكي القرية التراثية في مدخل المحافظة بمنطقة جازان، وعلى مساحة 18 ألف متر مربع، والتي تعد من المشروعات الاستثمارية؛ حيث وقّعت مؤخرًا عقد تشغيلها مع إحدى الشركات المتخصصة.

وتعدّ القرية التهامية أحد معالم السياحة التراثية التي تجمع بين أصالة الضيافة التهامية الجيزانية، وتحتوي على مطاعم ومواقع تهدف إلى تعزيز الطلب على المأكولات الجيزانية التقليدية الشعبية الأصيلة في أجواء تجمع البيئة التهامية الأصيلة، والتي تجعل تجربة تناول الطعام لديك مميزة جدًّا وفريدة من نوعها.

وتهامة منطقة تاريخية تعد أحد أقاليم شبه الجزيرة العربية الجغرافية الخمسة، وهي السهل الساحلي المحاذي للبحر الأحمر بين أقاليم الحجاز واليمن غرب شبه الجزيرة العربية.

ومن هذا التاريخ الراسخ تقوم فلسفة القرية التهامية على توفير مكان مناسب غني بالتاريخ والتراث وغني بوجبات تهامة جازان التقليدية اللذيذة التي يعدّها طهاة خبراء تحت إشراف المتخصصين في المأكولات الشعبية الجيزانية الأصيلة التي تتميّز بالمأكولات البحرية والأسماك التي تشتهر بها المنطقة والذرة الرفيعة من بيش، وعدد من الوجبات المختلفة، والذي يمتاز بموقعه على الطريق الدولي جدة- جازان ويقع في شمال محافظة بيش.

وتقع القرية بمدخل محافظة بيش على الشارع العام الدرب - بيش، وهي أحد المشاريع الاستثمارية التي طرحتها البلدية مؤخرًا، وشكّلت متحفًا أضاف بعدًا تاريخيًّا وأثريًّا للقرية كتراث المنطقة العريق.

وأوضح مشغل قرية جازان التهامية حسن مهارش، أنه تم توقيع عقد إدارة وتشغيل سوق العشش، وأن القرية تتكوّن من عدة مرافق، وتضم شارعًا للفن وممشى ومساحة مخصّصة لاستقبال المهرجانات مثل البن والفل والمانجو، وسيتم منح الأسر المنتجة مواقع مجانية لتقديم منتجاتهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ممشى وشارع للفن وأكلات شعبية تحتضنها قرية جازان التهامية.. هنا التفاصيل
سبق

سعت بلدية محافظة بيش إلى إنشاء سوق العشش الذي يحاكي القرية التراثية في مدخل المحافظة بمنطقة جازان، وعلى مساحة 18 ألف متر مربع، والتي تعد من المشروعات الاستثمارية؛ حيث وقّعت مؤخرًا عقد تشغيلها مع إحدى الشركات المتخصصة.

وتعدّ القرية التهامية أحد معالم السياحة التراثية التي تجمع بين أصالة الضيافة التهامية الجيزانية، وتحتوي على مطاعم ومواقع تهدف إلى تعزيز الطلب على المأكولات الجيزانية التقليدية الشعبية الأصيلة في أجواء تجمع البيئة التهامية الأصيلة، والتي تجعل تجربة تناول الطعام لديك مميزة جدًّا وفريدة من نوعها.

وتهامة منطقة تاريخية تعد أحد أقاليم شبه الجزيرة العربية الجغرافية الخمسة، وهي السهل الساحلي المحاذي للبحر الأحمر بين أقاليم الحجاز واليمن غرب شبه الجزيرة العربية.

ومن هذا التاريخ الراسخ تقوم فلسفة القرية التهامية على توفير مكان مناسب غني بالتاريخ والتراث وغني بوجبات تهامة جازان التقليدية اللذيذة التي يعدّها طهاة خبراء تحت إشراف المتخصصين في المأكولات الشعبية الجيزانية الأصيلة التي تتميّز بالمأكولات البحرية والأسماك التي تشتهر بها المنطقة والذرة الرفيعة من بيش، وعدد من الوجبات المختلفة، والذي يمتاز بموقعه على الطريق الدولي جدة- جازان ويقع في شمال محافظة بيش.

وتقع القرية بمدخل محافظة بيش على الشارع العام الدرب - بيش، وهي أحد المشاريع الاستثمارية التي طرحتها البلدية مؤخرًا، وشكّلت متحفًا أضاف بعدًا تاريخيًّا وأثريًّا للقرية كتراث المنطقة العريق.

وأوضح مشغل قرية جازان التهامية حسن مهارش، أنه تم توقيع عقد إدارة وتشغيل سوق العشش، وأن القرية تتكوّن من عدة مرافق، وتضم شارعًا للفن وممشى ومساحة مخصّصة لاستقبال المهرجانات مثل البن والفل والمانجو، وسيتم منح الأسر المنتجة مواقع مجانية لتقديم منتجاتهم.

17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442
08:04 PM

ممشى وشارع للفن وأكلات شعبية تحتضنها قرية جازان التهامية.. هنا التفاصيل

بلدية بيش وقّعت مؤخرًا عقد تشغيلها مع إحدى الشركات المتخصصة

A A A
فهد كاملي - الرياض
4
4,658

سعت بلدية محافظة بيش إلى إنشاء سوق العشش الذي يحاكي القرية التراثية في مدخل المحافظة بمنطقة جازان، وعلى مساحة 18 ألف متر مربع، والتي تعد من المشروعات الاستثمارية؛ حيث وقّعت مؤخرًا عقد تشغيلها مع إحدى الشركات المتخصصة.

وتعدّ القرية التهامية أحد معالم السياحة التراثية التي تجمع بين أصالة الضيافة التهامية الجيزانية، وتحتوي على مطاعم ومواقع تهدف إلى تعزيز الطلب على المأكولات الجيزانية التقليدية الشعبية الأصيلة في أجواء تجمع البيئة التهامية الأصيلة، والتي تجعل تجربة تناول الطعام لديك مميزة جدًّا وفريدة من نوعها.

وتهامة منطقة تاريخية تعد أحد أقاليم شبه الجزيرة العربية الجغرافية الخمسة، وهي السهل الساحلي المحاذي للبحر الأحمر بين أقاليم الحجاز واليمن غرب شبه الجزيرة العربية.

ومن هذا التاريخ الراسخ تقوم فلسفة القرية التهامية على توفير مكان مناسب غني بالتاريخ والتراث وغني بوجبات تهامة جازان التقليدية اللذيذة التي يعدّها طهاة خبراء تحت إشراف المتخصصين في المأكولات الشعبية الجيزانية الأصيلة التي تتميّز بالمأكولات البحرية والأسماك التي تشتهر بها المنطقة والذرة الرفيعة من بيش، وعدد من الوجبات المختلفة، والذي يمتاز بموقعه على الطريق الدولي جدة- جازان ويقع في شمال محافظة بيش.

وتقع القرية بمدخل محافظة بيش على الشارع العام الدرب - بيش، وهي أحد المشاريع الاستثمارية التي طرحتها البلدية مؤخرًا، وشكّلت متحفًا أضاف بعدًا تاريخيًّا وأثريًّا للقرية كتراث المنطقة العريق.

وأوضح مشغل قرية جازان التهامية حسن مهارش، أنه تم توقيع عقد إدارة وتشغيل سوق العشش، وأن القرية تتكوّن من عدة مرافق، وتضم شارعًا للفن وممشى ومساحة مخصّصة لاستقبال المهرجانات مثل البن والفل والمانجو، وسيتم منح الأسر المنتجة مواقع مجانية لتقديم منتجاتهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,646
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,141
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,254
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,865

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة