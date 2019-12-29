النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ميريل رادوي": لهذا السبب رفضت تدريب "الهلال"!

كشفت تقارير صحفية رومانية عن أن مدرب المنتخب الروماني للشباب تحت 21 عامًا، محترف الهلال السابق ميريل رادوي؛ قد رفض فكرة تولّي تدريب الزعيم في وقتٍ سابق.

وقالت صحيفة "telekomsport": إن النتائج التي حققها رادوي مع المنتخب الروماني كانت سببًا في رغبة عدد من الأندية في استقطابه.

وبحسب الصحيفة كان الهلال واحدًا من تلك الأندية؛ حيث قالت إن النادي الذي سبق ومثّله رادوي وكتب معه التاريخ في السعودية كلاعب، أراد ضمه كمدرب للفريق.

وبحسب تصريحات المدرب للصحيفة، فإنه رفض من البداية فتح الطريق لأيّ نادٍ لبدء المفاوضات، وذلك لرغبته في استكمال مهمته مع منتخب بلاده.

وتابع: "لم يكن هناك عرض رسمي؛ كان مجرد استطلاع رأي، لكنني أغلقت الباب منذ البداية لارتباطي بعقد مع المنتخب ولرغبتي في تحقيق ما اتفقت عليه مع مسؤولي اتحاد الكرة في البداية.

ميريل رادوي الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"ميريل رادوي": لهذا السبب رفضت تدريب "الهلال"!
سبق

كشفت تقارير صحفية رومانية عن أن مدرب المنتخب الروماني للشباب تحت 21 عامًا، محترف الهلال السابق ميريل رادوي؛ قد رفض فكرة تولّي تدريب الزعيم في وقتٍ سابق.

وقالت صحيفة "telekomsport": إن النتائج التي حققها رادوي مع المنتخب الروماني كانت سببًا في رغبة عدد من الأندية في استقطابه.

وبحسب الصحيفة كان الهلال واحدًا من تلك الأندية؛ حيث قالت إن النادي الذي سبق ومثّله رادوي وكتب معه التاريخ في السعودية كلاعب، أراد ضمه كمدرب للفريق.

وبحسب تصريحات المدرب للصحيفة، فإنه رفض من البداية فتح الطريق لأيّ نادٍ لبدء المفاوضات، وذلك لرغبته في استكمال مهمته مع منتخب بلاده.

وتابع: "لم يكن هناك عرض رسمي؛ كان مجرد استطلاع رأي، لكنني أغلقت الباب منذ البداية لارتباطي بعقد مع المنتخب ولرغبتي في تحقيق ما اتفقت عليه مع مسؤولي اتحاد الكرة في البداية.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
08:06 PM

"ميريل رادوي": لهذا السبب رفضت تدريب "الهلال"!

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
771

كشفت تقارير صحفية رومانية عن أن مدرب المنتخب الروماني للشباب تحت 21 عامًا، محترف الهلال السابق ميريل رادوي؛ قد رفض فكرة تولّي تدريب الزعيم في وقتٍ سابق.

وقالت صحيفة "telekomsport": إن النتائج التي حققها رادوي مع المنتخب الروماني كانت سببًا في رغبة عدد من الأندية في استقطابه.

وبحسب الصحيفة كان الهلال واحدًا من تلك الأندية؛ حيث قالت إن النادي الذي سبق ومثّله رادوي وكتب معه التاريخ في السعودية كلاعب، أراد ضمه كمدرب للفريق.

وبحسب تصريحات المدرب للصحيفة، فإنه رفض من البداية فتح الطريق لأيّ نادٍ لبدء المفاوضات، وذلك لرغبته في استكمال مهمته مع منتخب بلاده.

وتابع: "لم يكن هناك عرض رسمي؛ كان مجرد استطلاع رأي، لكنني أغلقت الباب منذ البداية لارتباطي بعقد مع المنتخب ولرغبتي في تحقيق ما اتفقت عليه مع مسؤولي اتحاد الكرة في البداية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,991
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,576
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,943
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,466

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة