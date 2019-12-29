"ميريل رادوي": لهذا السبب رفضت تدريب "الهلال"!

كشفت تقارير صحفية رومانية عن أن مدرب المنتخب الروماني للشباب تحت 21 عامًا، محترف الهلال السابق ميريل رادوي؛ قد رفض فكرة تولّي تدريب الزعيم في وقتٍ سابق.



وقالت صحيفة "telekomsport": إن النتائج التي حققها رادوي مع المنتخب الروماني كانت سببًا في رغبة عدد من الأندية في استقطابه.



وبحسب الصحيفة كان الهلال واحدًا من تلك الأندية؛ حيث قالت إن النادي الذي سبق ومثّله رادوي وكتب معه التاريخ في السعودية كلاعب، أراد ضمه كمدرب للفريق.



وبحسب تصريحات المدرب للصحيفة، فإنه رفض من البداية فتح الطريق لأيّ نادٍ لبدء المفاوضات، وذلك لرغبته في استكمال مهمته مع منتخب بلاده.



وتابع: "لم يكن هناك عرض رسمي؛ كان مجرد استطلاع رأي، لكنني أغلقت الباب منذ البداية لارتباطي بعقد مع المنتخب ولرغبتي في تحقيق ما اتفقت عليه مع مسؤولي اتحاد الكرة في البداية.